Agostini: “In mijn tijd was Marquez al vijf keer verongelukt”

Giacomo Agostini vierde onlangs zijn tachtigste verjaardag, maar de Italiaan is nog regelmatig op het circuit te vinden en heeft ook een duidelijke mening over de sport. De vijftienvoudig wereldkampioen reed op het hoogste niveau in het gevaarlijkste tijdperk van de sport toen er veel doden vielen. Agostini kijkt dan ook met een zekere vorm van verbazing naar Marc Marquez, die twee jaar geleden zwaar ten val kwam en zijn arm brak. De Spanjaard is na een vierde operatie bezig met zijn herstel en hoopt op zijn beste niveau terug te keren.

Ook daarvoor zocht Marquez regelmatig de grenzen van het toelaatbare op. Agostini denkt dat het in zijn tijd onmogelijk was te overleven met de mentaliteit van Marquez: “Het is spijtig dat hij er nu uit ligt, hij is helaas veel gevallen”, zegt Agostini in de Italiaanse krant Corriere dello Sport. “Ik heb hem al een keer verteld dat hij in mijn tijd vijf keer verongelukt zou zijn. Maar zo is hij, hij geeft altijd 100 procent. Ik hoop dat hij weer de rijder wordt die hij was, Marquez is een man waarvoor je op de banken staat. Ik bewonder hem enorm. Hij en Fabio [Quartararo] zijn de rijders die me altijd opzoeken voor ze aan een Grand Prix beginnen.”

De Italiaanse legende is minder te spreken over de huidige generatie motoren. “Ik vind het niks”, gaat hij in gesprek met onze zustersite GPOne verder. “Ik zou het vermogen matigen, dat maakt de show niet beter maar alleen maar gevaarlijker. Ook voor de rijder is het lastiger om de motor te bedienen, hij moet daarom vertrouwen op elektronische hulpmiddelen. Met minder vermogen zou het minder gevaarlijk worden en wordt de klasse nog aantrekkelijker. De gevechten in Moto2 en Moto3 zijn ook goed, ongeacht het vermogen. De rijders voeren gewoon een goede show op.”