Met drie trainingen achter de kiezen was het zaterdagochtend om 10.50 uur tijd voor de kwalificatie van de MotoGP op de Red Bull Ring. Aan die sessie zouden 24 rijders deelnemen, doordat Fabio di Giannantonio op vrijdagmiddag een schouderblessure opliep en daardoor de rest van het weekend moet laten schieten. Wel van de partij waren testrijders Pol Espargaró, Stefan Bradl en Lorenzo Savadori, die dit weekend met wildcards aan de start staan. Ook WK-leider Jorge Martín was gewoon van de partij. Wel werd de Pramac-rijder gehinderd door een snee in zijn linkerduim, die hij onder de douche heeft opgelopen. Hij hoefde zich echter niet in Q1 te melden.

KTM's sterk in Q1, Acosta verrassend uitgeschakeld

Onder meer Fabio Quartararo en de vrijdag driemaal gevallen Pedro Acosta moesten wel via Q1 proberen om zich te plaatsen voor Q2. Laatstgenoemde opende sterk in de vijftien minuten durende sessie door 1.28.864 te noteren en na de eerste run als snelste terug te keren in de pits. Jack Miller volgde op een ruime tiende op de tweede positie, terwijl Quartararo nipt voor Miguel Oliveira op de vierde positie stond. De beslissing in de strijd om de twee startbewijzen voor Q2 zou echter pas in de tweede en afsluitende run vallen.

De KTM's versnelden in deze tweede run behoorlijk. Zo nam Espargaró even de koppositie over, al moest hij die vervolgens afstaan aan Miller. De Australiër kwam tot 1.28.567 en dat was ook voldoende om als snelste door te dringen tot Q2. De strijd om het tweede plek werd pas bij het vallen van de vlag beslist in het voordeel van Espargaró, die slechts 0.068 seconde toegaf op Miller. Oliveira klokte dezelfde tijd als Espargaró en werd uitgeschakeld in Q1, iets wat verrassend genoeg ook gold voor Acosta. De GasGas Tech3-rijder kwam slechts 0.024 seconde tekort voor een plekje in Q2.

Fabio Quartararo noteerde de vijfde tijd en start beide races in Oostenrijk vanaf de vijftiende positie, voor Augusto Fernández als de langzaamste rijder op een KTM. Johann Zarco was op de zevende stek de snelste Honda-rijder, op de voet gevolgd door fabrieksrijders Luca Marini en Joan Mir. Raúl Fernández viel tegen met de tiende tijd, waarmee hij alleen Álex Rins, Takaaki Nakagami, Bradl en Savadori achter zich hield.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Oostenrijk

Martín slaat toch toe en grijpt pole

Het twaalfkoppige gezelschap in Q2 was compleet met Miller en Espargaró, die zich dus mochten mengen in de strijd om pole-position. Daarin namen ze het op tegen de zeven overgebleven Ducati-rijders, de twee fabrieksrijders van Aprilia en hun KTM-teamgenoot Brad Binder. De eerste fase van de vijftien minuten durende Q2 was echter voor een drietal Ducati-rijders. Francesco Bagnaia opende al sterk met 1.28.605, waarna hij die tijd met zijn tweede ronde aanscherpte tot 1.28.142 - een nieuw ronderecord. Bij terugkeer in de pits bleek Martín op een ruime tiende de nummer twee, een tiende daarachter was Marc Márquez de nummer drie. Miller gaf al bijna zes tienden toe op Bagnaia, maar was wel de nummer vier.

In de laatste zeven minuten keerden de rijders terug op de baan voor de beslissende run van de kwalificatie. Bagnaia zette daarin als eerste aan, maar het was Martín die met een uithaal naar 1.27.748 snelde om de voorlopige pole op te eisen. In de laatste minuten werd die tijd nog aangevallen, maar niet meer verbeterd. Martín verzekerde zich zodoende van pole-position en het ronderecord op de Red Bull Ring, voor Bagnaia en Márquez - die al meer dan een halve seconde toegaf. Aleix Espargaró verraste met de vierde plek, voor Miller en teamgenoot Maverick Viñales. Enea Bastianini moest het doen met P7, voor Franco Morbidelli en Marco Bezzecchi. De laat gecrashte Pol Espargaró werd tiende, terwijl Álex Márquez en Binder de rijen sloten.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Oostenrijk

Bagnaia en Espargaró sterk in laatste oefensessie

Voor de start van de kwalificatie meldden de MotoGP-rijders zich om 10.10 uur al op het asfalt van de Red Bull Ring voor de afsluitende oefensessie. De meesten noteerden in de eerste fase van de dertig minuten durende tweede vrije training en dat gold ook voor snelste man Francesco Bagnaia. De Ducati-rijder klokte 1.29.243 en was nipt sneller dan KTM-testrijder Pol Espargaró. Marc Márquez en Jorge Martín eindigden op P3 en P4 ook binnen twee tienden van Bagnaia. Fabio Quartararo noteerde een sterke vijfde tijd, op 0.004 seconde gevolgd door Maverick Viñales. Álex Márquez, Pedro Acosta, Aleix Espargaró en Jack Miller completeerden de top-tien.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Oostenrijk