Het is in de huidige MotoGP-opzet bijna ongezien dat in één weekend vier rijders zo geblesseerd raken dat ze het volgende weekend moeten missen. In de ruim vijf jaar dat ondergetekende de MotoGP verslagen heeft voor deze titel is het in ieder geval nog nooit gebeurd. Van de incidenten waarbij coureurs gewond raakten, vond er maar eentje daadwerkelijk plaats in de sprintrace. Enea Bastianini knalde onderuit nadat Luca Marini onderuitgleed. De nieuwbakken Ducati-fabrieksrijder brak daarbij zijn schouderblad en moest zich afmelden voor de GP van Argentinië. Toch is het bij de andere incidenten ook moeilijk om het los te zien van de invoering van de sprintraces en lijkt het doemscenario voor Dorna Sports nu al uitgekomen. Vooraf was een van de grootste zorgen van de organisatie om ervoor te zorgen dat de rijders ‘heelhuids’ bij het hoofdmaal van het weekend zouden komen: dat is ondanks de invoering van de sprintrace om het spektakel te vergroten nog altijd de Grand Prix. Met vier rijders in de ziekenboeg kan er nu al een dikke streep door dat voornemen.

Laten we de drie overige incidenten ook afpellen om een goed beeld te krijgen van de oorzaak en gevolg van de sprintrace. Te beginnen met de crash van Pol Espargaro op vrijdagmiddag. Die tweede training is verlengd tot 60 minuten en is het eerste belangrijke meetmoment in het Grand Prix-weekend. De plaatsen voor Q2 worden bepaald in deze training bepaald, maar de omstandigheden werden al moeilijker richting de tweede helft van de sessie. De eerste rode vlag had daar een groot aandeel in. Vanwege stroomuitval bij de racedirectie zaten alle coureurs twintig minuten in hun pitbox en begon het harder te waaien op het circuit in de Algarve. Dit is een bekend fenomeen en bovendien daalden de temperaturen. Het is niet gezegd dat dit de oorzaak is van de crash die Pol Espargaro maakte toen er nog zo’n vijftien minuten op de klokken stond, maar het feit dat ook Raul Fernandez en Miguel Oliveira op datzelfde punt het noorden kwijt waren, duidt er toch op dat er in die bocht iets aan de hand was. Espargaro moest gestabiliseerd worden voor hij overgebracht kon worden naar het medisch centrum op het circuit. Hem zien we voorlopig niet in actie.

Het was door al het oponthoud bijna 17.00 uur lokale tijd voordat de sessie afgelopen was. Diverse rijders zetten daar al hun vraagtekens bij, want hoe zou dat gaan op circuits als Le Mans, Silverstone en Assen waar de temperatuur later in de middag snel kan dalen. Ook zijn sommige coureurs van mening dat een training van zestig minuten weinig zinvol is, zij dringen aan op veranderingen aan het format. Al moet daarbij opgemerkt dat niet op elk circuit twee testdagen zijn zoals op Portimao het geval is. Dat circuit was namelijk ook al het toneel van de wintertest, twee weken voor de start van het seizoen. De meeste teams en coureurs hadden daarom al een aardig idee van de afstelling en waren goed voorbereid voor de kwalificatie, sprint(race) en Grand Prix, gezien de kleine verschillen. Dit beeld zou op andere circuits enigszins anders kunnen zijn.

Dat het tijdens de sprintrace qua blessures bij Enea Bastianini bleef, mag gerust een klein wonder genoemd worden. Er werd hard geracet, er werd buitengewoon agressief geracet. Dat was precies wat de organisatie wilde, maar het lijkt er toch op dat ze niet alle mogelijke gevolgen daarvan goed doordacht hebben. Volgens Fabio Quartararo is het nieuwe format “vragen om ongelukken” en die mening is niet toevallig. Hij is al langer van mening dat de sprintraces geen plek hebben in de MotoGP, ondanks dat de aanpassing enkele jaren geleden wel succesvol doorgevoerd is in het WK Superbikes.

Ook in de kwestie Marquez speelt de sprintrace een rol

Het incident waarbij Marc Marquez in de Grand Prix op zondagmiddag een grove fout maakte, zichzelf én Miguel Oliveira uitschakelde, staat in principe redelijk op zichzelf. Al kunnen we ook met het oog op dit incident factoren aanwijzen die bijgedragen hebben aan de afloop. Met het verdwijnen van de vierde vrije training hebben rijders helemaal geen ‘oefening’ meer in de omstandigheden die de racetijd het beste nabootsen. Het neemt niet weg dat Marquez beter had moeten weten en met zijn harde voorband meer tijd had moeten nemen die rustig op temperatuur te brengen voordat hij een gewaagde aanval zou inzetten. Marquez maakte een grote fout, laat dat duidelijk zijn. Hij is daarvoor bestraft. Maar toch is het ook voor de rijders onwennig dat ze geen enkele oefensessie meer hebben op het tijdstip van de race en de omstandigheden van de race tot in de details kunnen simuleren. Miguel Oliveira was op het verkeerde moment op de verkeerde plek en zit nu met de gebakken peren. Ook hij is afwezig in Argentinië.

Het is niet gezegd dat de komende sprintraces op dezelfde manier verlopen en dat de coureurs met bosjes onderuit blijven gaan. Feit is dat het niet bepaald een goed debuut was voor de MotoGP-sprintrace. Komend weekend staan in Argentinië achttien vaste rijders op de grid. GasGas en Honda hebben inmiddels laten weten dat ze geen vervanger oproepen, een logische keuze gezien de korte aanloop naar Termas de Río Hondo en de logistiek complexe operatie die het is om het hele circus überhaupt daar aan de grond te krijgen. Ducati en Aprilia hebben nog geen vervanger opgeroepen, maar ook met eventueel Michele Pirro en/of Lorenzo Savadori op de grid is het veld voor de GP van Argentinië flink gedecimeerd.

En zo zullen we ook de komende weken niet uitgepraat raken over de grootste verandering van het Grand Prix-format sinds de oprichting in 1949.

Marc Marquez snelt naar de gekwetste Miguel Oliveira na een aanrijding in de GP van Portugal. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images