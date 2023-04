De gevolgen die afwezigheid Marquez in Jerez kan hebben voor Honda

Dinsdag maakte Repsol Honda bekend dat Marc Marquez ook de vierde race van het MotoGP-seizoen 2023 moet laten schieten. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen raakte in de openingsrace in Portimão bij zijn botsing met Miguel Oliveira geblesseerd aan zijn rechterhand. De breuk in zijn duim hield hem al aan de kant in Argentinië en de Verenigde Staten en hoewel het herstel voorspoedig verloopt, neemt hij geen risico en mist hij ook de vierde race van het jaar op Circuito de Jerez.

Voor Marquez is zijn absentie bij de Spaanse Grand Prix een hard gelag, omdat hij hierdoor een van zijn thuisraces mist. Dat doet op individueel niveau misschien nog wel meer pijn door de initiatieven die hij in de aanloop naar de race heeft opgezet. Zo staat er voor het aankomende raceweekend een speciale We Are 93-tribune op het circuit in Zuid-Spanje, terwijl in het centrum van Jerez een zogenaamde Garage 93-sportsbar is ingericht. Mede hierdoor wordt verwacht dat Marquez komend weekend wél aanwezig is op en rond het circuit, zodat hij tijd kan doorbrengen met zijn trouwste fans.

Het missen van de Spaanse GP is echter niet alleen voor Marquez heel vervelend, maar ook voor Honda. Het ontbreken van de veelwinnaar is namelijk ook een tegenslag in de ontwikkeling van de RC213V en in het bijzonder het nieuwe, door Kalex ontwikkelde chassis. Honda had aanvankelijk plannen om dit onderdeel in de aanloop naar de GP van de Verenigde Staten te laten testen door testrijder Stefan Bradl, maar de Japanse fabrikant besloot uiteindelijk om daar een streep door te zetten en het Kalex-chassis in Jerez voor het eerst aan de tand te voelen. Men hoopte daarbij dat Marquez in staat zou zijn om op de motor te kruipen, maar Jerez komt uiteindelijk dus te vroeg voor de coureur uit Cervera.

Zodoende is het nog even afwachten of het Kalex-chassis inderdaad voor het eerst de baan op gaat in Jerez. Mocht dat het geval zijn, dan is duidelijk dat het testwerk niet verricht wordt door Marquez. Normaal gesproken neemt Bradl zo'n test dan voor zijn rekening, maar de Duitser is dit weekend niet van de partij in Spanje. Daardoor lijken Joan Mir en Alex Rins, de winnaar van de Amerikaanse GP, de belangrijkste gegadigden om het chassis uit te proberen.