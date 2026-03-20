Gevangenen helpen bij onderhoud circuit Goiânia voor MotoGP

Gedetineerden uit gevangenissen in de Braziliaanse staat Goiás helpen bij onderhoudswerkzaamheden op het Autódromo Internacional de Goiânia, dat zich klaarmaakt voor de MotoGP Grand Prix van 2026.

Naast de vaste onderhoudsteams van het circuit wordt er gebruikgemaakt van een re-integratieprogramma van de deelstaatregering. Dit stelt gevangenen die zijn veroordeeld voor lichte, niet-gewelddadige vergrijpen in staat om mee te werken aan schoonmaak- en onderhoudstaken op het circuit.

De noodzaak van extra mankracht werd deze week duidelijk na zware regenval op maandag, dinsdag en donderdagmiddag. Vooral de onverharde servicewegen raakten zwaar beschadigd, met grote hoeveelheden modder en zelfs grondverschuivingen tot gevolg.

Tussen de vele werkploegen valt een groep van ongeveer dertig mensen extra op. Gekleed in gele outfits zijn ze duidelijk herkenbaar: het gaat om gedetineerden die dagelijks onder politiebegeleiding naar het circuit worden gebracht om te helpen bij het herstel en onderhoud.

Een stap richting terugkeer in de maatschappij

Volgens informatie van Motorsport.com maakt hun inzet deel uit van een officieel re-integratieprogramma van de staat Goiás. Deelname is uitsluitend mogelijk voor gevangenen met lichte, niet-gewelddadige veroordelingen, als stap richting terugkeer in de maatschappij.

"Gedetineerden uit het penitentiaire systeem voeren onderhoudswerkzaamheden uit op het Autódromo Internacional de Goiânia", aldus een officiële verklaring.

"Een samenwerking tussen het Staatssecretariaat voor Sport en Vrije Tijd en de Penitentiaire Politie maakt het mogelijk om gevangenarbeid in te zetten voor algemene werkzaamheden op de sportlocatie, die zich voorbereidt op de MotoGP Grand Prix van Goiás 2026."

De noodzaak van extra mankracht werd deze week duidelijk na zware regenval. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Volgens de verklaring is het onderhoudsprogramma gestart op vrijdag 13 februari. Dertig gedetineerden uit het Daniella Cruvinel Penitentiair Complex voeren diverse taken uit, waaronder het maaien van gras rondom het circuit, schoonmaakwerkzaamheden, afvalverwerking en het schilderen van bewegwijzering.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het desinfecteren van binnenruimtes en algemeen onderhoud van gebieden die bestemd zijn voor publiek. Het doel is om de logistieke voorbereiding van het circuit richting het raceweekend te ondersteunen.

"Voor alle partijen waardevol"

Rudson Guerra, ondersecretaris van Governance binnen het algemene regeringssecretariaat, benadrukt dat dit soort initiatieven vaker wordt ingezet. "In de afgelopen jaren hebben we vaker gebruikgemaakt van gedetineerden voor algemene werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het Serra Dourada-stadion en het hippodroom van Goiânia, waar we onder meer gevels en andere delen hebben geschilderd", legt hij uit.

Volgens Guerra is het programma voor alle partijen waardevol. "Het helpt bij het onderhoud van onze sportfaciliteiten en functioneert tegelijkertijd als sociaal project voor de gedetineerden."

De overheid onderstreept die dubbele meerwaarde. "Enerzijds krijgen de betrokken instanties toegang tot gekwalificeerde arbeid onder volledige beveiliging. Anderzijds krijgen mensen in een re-integratietraject de kans om te laten zien dat zij klaar zijn om terug te keren in de samenleving."

Hoewel het beeld van werkende gevangenen op een racecircuit op het eerste gezicht opvallend kan zijn, ziet de regering het als een praktische én maatschappelijke oplossing in de aanloop naar een van de grootste sportevenementen van de regio.



