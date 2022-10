Gemengde gevoelens bij Espargaro: “Historisch jaar voor Aprilia”

Aleix Espargaro had voorafgaand aan de voorlaatste race van het seizoen een achterstand van 27 punten op Francesco Bagnaia en had naar eigen zeggen maar één mogelijkheid om de titelstrijd te verlengen: de race winnen. Dat zat er geen moment in. In een lastige Maleisische Grand Prix eindigde Espargaro op de elfde plek met een achterstand van 21,5 seconden op racewinnaar Bagnaia. Hij werd na de race nog een plekje naar voren gezet omdat Franco Morbidelli bestraft werd voor een aanrijding met de Aprilia-kopman. Na afloop blikte Espargaro met gemengde gevoelens terug.

“Ik ben heel teleurgesteld, erg verdrietig”, zegt Espargaro. “Maar ik ben ook erg trots op iedereen bij Aprilia, op mezelf, op mijn teamgenoot en iedereen in Noale. We hebben een geweldig seizoen gehad. Het was een historisch jaar, dat zal altijd zo blijven. Maar aan de andere kant is het jammer hoe we de laatste races gepresteerd hebben. Als we ons niveau uit de eerste helft van het seizoen konden vasthouden, hadden we in Valencia zeker nog kans gehad. Maar we zijn het kwijt, het was wellicht toch wat te hoog gegrepen. Hier zullen we van leren en dan zullen we onszelf klaarstomen voor de toekomst.”

Tijdens de race in Sepang had Espargaro geen tractie. “We waren heel langzaam, op de rechte stukken kwamen we echt snelheid tekort”, probeert de man uit Granollers de problemen te verklaren. “Er was geen tractie, geen grip, eigenlijk al vanaf het begin. Geloof me, ik heb alles geprobeerd. Ik wist dat elk punt voor het kampioenschap heel erg belangrijk was. Maar ik was heel langzaam. De laatste vier races zijn een nachtmerrie geweest voor ons.”

Espargaro scoorde in de laatste vier races slechts achttien punten terwijl er honderd te verdienen waren. Hij staat nu derde in het kampioenschap, een punt voor Gresini Ducati-rijder Enea Bastianini. Espargaro kan nog tweede worden, maar moet de race in Valencia winnen en dan moet Fabio Quartararo vijftiende of lager eindigen.