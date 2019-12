Analyse: Waarom Marc Marquez graag op de crossmotor zit

Honda heeft een op zijn zachtst gezegd vreemd seizoen achter de rug in de MotoGP. De Japanse fabrikant heeft met overmacht de wereldtitel voor rijders en constructeurs gewonnen terwijl het Ducati net voor moest laten gaan in het klassement voor teams. Marquez heeft elf overwinningen en zes tweede plaatsen gepakt en geen van zijn Honda-collega’s is ook maar in de buurt gekomen van wat hij presteerde met de RC213V.

De meest opvallende is nog wel Jorge Lorenzo. De coureur heeft de neerwaartse spiraal met de 2019-versie van de Honda nooit kunnen stoppen en heeft zelfs geen enkele top-tien klassering gescoord dit seizoen. De slepende rugblessure mag daarbij als verzachtende omstandigheid opgevoerd worden, waardoor de coureur voor de Grand Prix van Valencia besloot om de sport vaarwel te zeggen. LCR-rijder Cal Crutchlow stond wel drie keer op het podium, maar kon dit seizoen niet echt aan de veel hogere verwachtingen voldoen.

Terwijl Marquez regelmatig lovend was over de kwaliteiten van de 2019-Honda, waren Lorenzo en Crutchlow meer dan eens kritisch. Voor iemand die niet op een motor rijdt is het lastig om te begrijpen, maar zij misten het vertrouwen in de voorkant van de machine.

Het begin van het einde voor Jorge Lorenzo. Een zware crash tijdens de post-race test in Barcelona was een van de sleutelmomenten in zijn seizoen.

Het begrip op dat gebied van de motor is waarom de wereldkampioen dit seizoen zo succesvol was met de Honda terwijl de twee andere rijders op de 2019-Honda (LCR-rijder Takaaki Nakagami reed op een 18-spec) geen enkel vertrouwen hadden in de voorkant van de machine. Lorenzo behoorde dit seizoen zelfs tot een van de langzaamste rijders en is maar liefst zeven keer gecrasht. Een jaar geleden won hij nog races op de Ducati.

De Honda is dit seizoen niet bepaald een genadige motor geweest, zeker niet voor iemand die zijn stijl niet op de motor aan kan passen. Het sleutelmoment in het succesvol rijden van de RC213V is het moment wanneer je de rem bij het insturen van de bocht loslaat om vervolgens weer op het gas te gaan bij het uitkomen van de bocht.

Een dergelijk proces (het loslaten van de rem, sturen en weer op het gas gaan) moet volledig automatisch verlopen voor een coureur. Alle puzzelstukjes moeten in dit deel van de bocht op zijn plek vallen. Anders verliest de coureur tijd in het midden van de bocht, wordt de kans op een crash groter en wordt het vertrouwen van de rijder als gevolg daarvan aangetast.

“Zijn sterkste punt is dat hij met zijn stijl altijd de voorkant van de motor kan pushen, maar ondanks dat wel de controle houdt”, zegt zijn jongere broer en trainingspartner Alex Marquez, die recent tot wereldkampioen in de Moto2 gekroond werd. “Dat niet alleen, hij is ook nog eens heel snel op het moment dat hij midden in de bocht stopt met remmen en weer op het gas gaat. Het belangrijkste is dat hij zo ongeveer de enige is die dat elke ronde van een race kan doen.”

Alex is van mening dat een goede motorcrosser een dergelijk talent bevat en dat is wat zijn broer is. José Luis Martinez, de assistent van Marc Marquez tijdens de races, is vijfvoudig Spaans kampioen in de motorcross. Tijdens de trainingen laat Marquez vaak zien “dat hij net zo snel is”, onthult Alex, voor hij toevoegt: “Marc is de baas op de motorcrossbaan.”

Marc Marquez tijdens een dirt bike-evenement

Is dit het geheime wapen waardoor Marquez de afgelopen jaren heeft gedomineerd in de MotoGP? “Ik ben in de motorcross geboren, het is in die zin meer dan alleen een goede training voor mij. Het is mijn passie”, zegt de Repsol Honda-rijder. “Ik houd ervan omdat iedere ronde anders is. Je lijnen veranderen en je moet snel reageren op het onverwachte, en dan vooral op een manier dat je geen snelheid verliest. Je moet altijd obstakels overwinnen. Het helpt volgens mij heel erg goed bij het voorkomen van crashes of reageren op onverwachte situaties.”

Julia Marquez, de vader van Marc en Alex, is logischerwijs de meest invloedrijke persoon geweest in de jeugd van de beide wereldkampioenen. Hij moedigde Marc aan om op de motor te stappen. “De motorcross is zijn grootste passie, dat doet hij het liefst”, zegt Julia over zijn oudste zoon. “Als kind begon hij met enduro, maar hij ontdekte daarna de motorcross en hij werd verliefd. Toen kwamen de wegraces. Ik had moeite hem te overtuigen om dat te gaan doen toen ik hem wilde inschrijven voor een kampioenschap. Hij wilde altijd maar op zijn crossmotor rijden. Hij mocht niet meer crossen toen hij zijn eerste contract bij Honda tekende, ze vonden het te gevaarlijk en wilden niet dat hij geblesseerd zou raken. Dat was echt een rotperiode voor hem, hij moest in het geheim rijden en kon het niet zoveel doen als hij zelf wilde.”

Een paar jaar later, toen hij de wereldtitels in 2013 en 2014 gewonnen had, keerde Marquez ‘officieel’ terug op de crossmotor en niemand bij Honda durfde er nog een stokje voor te steken. “Het is een fundamenteel iets voor hem geworden. Het helpt hem zijn reflexen te verbeteren, hij kan beter improviseren op onverwachte situaties die je ook in de MotoGP tegenkomt”, vervolgt zijn vader. “Hij heeft zelfs een keer aan een ronde van het Spaanse kampioenschap meegedaan en eindigde voor een aantal professionals.”

“Als het aan hem lag zouden we iedere dag op de crossmotor zitten”, zegt Martinez over Marquez. “Maar rond de MotoGP-weekenden moet er veel PR-werk gedaan worden. Hij vindt over het algemeen nog een paar keer per week de tijd om op de motor te stappen. We rijden meestal op zachtere banen en dan heb je een ondergrond die iedere ronde anders wordt. Daar wordt zijn improvisatievermogen sterker van, hij kan vooruitkijken, gefocust zijn en op ieder moment reageren. Hij zit in zijn comfortzone op de crossmotor, er zijn geen camera’s en geen fans. Het is voor hem een geweldige manier om helemaal uit te checken. Dit is mijn vijfde jaar dat ik met Marc samenwerk, maar daarvoor trainden we al heel veel samen. In al die tijd is hij stukken beter geworden. Hij is erg competitief en soms moeten we hem zelfs een beetje temperen. In het begin kon ik hem met gemak verslaan, maar in 2015 en 2016 boekte hij zoveel progressie dat ik heel erg hard moest pushen om hem nog te verschalken

De voormalig motorcrosser denkt dat de kunsten van Marquez op twee wielen deels gevoed worden door wat hij traint op de crossmotor. “Ik ben ervan overtuigd dat dit het geval is. In de motorcross ben je constant in beweging, je hebt nooit helemaal honderd procent de controle, je hebt geen elektronica. Daardoor heeft hij geleerd de voorkant van de Honda te controleren, iets waarover iedereen dit seizoen heeft geklaagd”, aldus Martinez. “Ook in de regen of tijdens halfdroge omstandigheden helpt het. Dan zie je welke rijders motorcrossen en welke niet.”

Ook Joan Mir brengt een substantieel deel van zijn trainingstijd door op de crossmotor.

Suzuki-coureur Joan Mir is nog zo’n MotoGP-rijder die op regelmatige basis op de crossmotor zit. “Ik rijd normaal gesproken een of twee keer per week”, aldus Mir, die dit seizoen in de MotoGP debuteerde. “Het is best een lastige discipline, je moet heel precies zijn en de omstandigheden veranderen iedere ronde, daar moet je je op aanpassen. Het is een geweldige manier om te leren improviseren, je reflexen te trainen en het is een goede aanvulling op je fysieke training. Het gaat dan vooral om precisie, kracht en improvisatie.”

Iedere rijder heeft zo zijn eigen voorkeuren voor training. Waar Marquez veel op de crossmotor zit, traint Cal Crutchlow en tot voor kort ook Jorge Lorenzo veel op de fiets. Marquez heeft altijd veel waarde gehecht aan zijn inspanningen op de crossmotor en het is daarmee ook uitgegroeid tot een van zijn grote geheime wapens.