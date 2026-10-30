MotoGP GP van Maleisië

Gefrustreerde Bagnaia na training GP Maleisië: 'Mijn motor werkt alleen rechtuit'

Francesco Bagnaia's hoge verwachtingen voor Sepang werden de bodem ingeslagen toen de actie op de baan vrijdag van start ging

Richard Asher Rachit Thukral

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 12:03

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Francesco Bagnaia heeft zijn situatie "belachelijk" genoemd nadat hij zich niet rechtstreeks heeft geplaatst voor Q2 voor de MotoGP Grand Prix van Maleisië van dit weekend.

Hoewel de tweevoudig wereldkampioen in 2026 al 10 keer de vrijdagse schifting niet had gehaald, betekende zijn uitstekende staat van dienst in Maleisië dat hij aan dit evenement met veel meer vertrouwen begon. Zelfs te midden van de verschrikkingen van zijn campagne in 2025 was hij snel op Sepang en won hij de sprintrace vanaf pole position.

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Maar hij bleef gefrustreerd achter nadat de openingsdag van dit jaar voor de fabriekscoureur van Ducati niet volgens plan verliep. Enkele minuten voor het einde van de training stond hij buiten de cruciale top-tien, waarna hij crashte toen hij de schifting probeerde te halen.

Hoewel hij in bocht 1 viel, zei Bagnaia dat de snelle eerste en vierde sectoren niet het probleem waren bij het neerzetten van een rondetijd.

"Mijn motor werkt alleen als hij rechtop staat, dus ik heb het maximale gedaan in de eerste en laatste sector", meldde hij. "Ik denk dat ik in beide sectoren in de top-drie sta. In de andere twee sectoren verlies ik acht tienden, dus dat is belachelijk."

Bagnaia was inderdaad de op een na snelste in sector één en de op twee na snelste in sector vier. Deze delen van de baan omvatten de twee belangrijkste rechte stukken, waar de Ducati goed presteerde. Hij was de snelste vertegenwoordiger uit Borgo Panigale in de topsnelheidslijsten en sloot zich aan bij meerdere andere rijders met de op een na hoogste geregistreerde maximumsnelheid.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

De 'ideale rondetijd', waarin alle beste sectoren van een rijder worden gecombineerd, zou Bagnaia ook slechts op de 12e positie hebben gezet die hij in werkelijkheid haalde, wat erop wijst dat hij niet veel had laten liggen.

Bagnaia was na de sessie niet in een spraakzame bui en reageerde als volgt toen hem werd gevraagd naar de prestaties van verschillende aero-opties: "Om iets te voelen, moet je een gevoel op de motor hebben."

Hij koos er niet voor om de baanomstandigheden de schuld te geven van zijn tegenslag op een dag waarop het circuit glad leek. Sepang was eerder deze maand gastheer van een zeldzame Formule 1-race en zou voorafgaand aan de MotoGP-race van dit jaar nieuw asfalt krijgen, maar uiteindelijk werden die werkzaamheden toch niet uitgevoerd.

"De baan voelt aan zoals tijdens de [pre-season] test", zei hij. "We hebben dat nieuwe asfalt nodig, en ze probeerden het ook te doen, maar helaas konden ze het materiaal niet hierheen verschepen om het te doen. Dus we wisten al dat dit de laatste keer was dat we in deze omstandigheden zouden rijden.

"[Maar] mijn gevoel op de motor is compleet anders. Dat is dus het belangrijkste om te begrijpen, maar min of meer het hele seizoen is het zo geweest."

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