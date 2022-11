Suzuki keerde in 2015 aan de hand van de Italiaanse engineer Davide Brivio terug in de MotoGP. Na een moeizame aanloop werd in 2017 de eerste race gewonnen door Maverick Viñales. Het hoogtepunt volgde in coronajaar 2020 toen Joan Mir na een stabiel seizoen de wereldtitel won. Na dat succes koos Davide Brivio bij het Formule 1-team Alpine voor een nieuw avontuur. Daar was hij eerst aan de slag als sportief manager, maar inmiddels werkt hij in het talentenprogramma. Tijdens de Grand Prix van Valencia, waar Alex Rins zijn tweede overwinning van het seizoen boekte en direct de laatste voor Suzuki, was Brivio te gast om zijn team vaarwel te zeggen. Suzuki maakte dit voorjaar bekend uit de MotoGP te vertrekken om andere doelen na te streven.

“Het is heel jammer, ik ben zeer teleurgesteld”, laat Brivio aan onze zusterpublicatie GPOne weten. “Ik heb hier afscheid genomen van de jongens uit het team, ik wilde hier beslist zijn. Het is zo jammer dat het team stopt, ik vind het echt waanzinnig jammer. Ze wonnen een paar weken geleden nog op Phillip Island, er is veel potentie om het nog heel lang heel goed te doen. Na de eerste moeilijke jaren hadden zelfs de Japanse engineers een zeker ritme te pakken. Ze hadden die ervaring goed kunnen gebruiken, maar helaas houdt het nu al op.”

Bezorgd over de andere Japanse MotoGP-constructeurs

Het vertrek van Suzuki komt op het moment dat de andere Japanse constructeurs in de MotoGP – Yamaha en Honda – er eigenlijk behoorlijk beroerd op staan. “Ik ben bezorgd over de gezondheid van de andere twee Japanse bedrijven, zeker nu het avontuur van Suzuki ten einde is gekomen”, gaat Brivio verder. “Ze moeten echt versnellen om bij te blijven. Vanuit een technisch oogpunt is deze sport aan het evolueren, aan het veranderen en aan het groeien. De Japanners waren hier niet op voorbereid en als vooraan mee willen doen, moeten ze verschillende dingen veranderen.”

De MotoGP heeft de afgelopen jaren bewust naar een manier gezocht om steeds meer op de Formule 1 te lijken. Na het afscheid van racelegende Valentino Rossi liepen de kijkcijfers terug en heeft de sport te maken met afnemende interesse. “Hier draait de paddock op passie”, legt Brivio het verschil tussen beide werelden uit. “De Formule 1 is een grote industrie, een beetje zoals het voetbal en de NBA. Het is een business, dat bedoel ik niet negatief. De MotoGP is voornamelijk een sport, het is allemaal nog heel romantisch. Ik houd enorm van dat aspect. Vanuit technisch oogpunt kan de MotoGP nog veel van F1 leren, alles is veel uitgebreider. Er zijn meer engineers, de data wordt op een andere manier geanalyseerd. In de toekomst komt de nadruk meer op aerodynamica te liggen. Verschillende teams hebben hun blik wat dat betreft al gericht op F1.”