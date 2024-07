"Het voelt alsof ik de race heb gewonnen, zo voel ik me echt. Een ongelofelijke race!", vertelde Marc Márquez na het veiligstellen van de tweede plaats in de Grand Prix van Duitsland. De Gresini-rijder maakte zondag - niet voor het eerst dit jaar - een prachtige comeback door vanaf de dertiende startpositie naar het podium te rijden. Winnaar Francesco Bagnaia bleef weliswaar ruimschoots buiten bereik, waardoor Márquez voor het eerst in twaalf Grand Prix-deelnames op de Sachsenring niet wist te winnen. Toch overheerste na afloop de trots over de tweede plaats, ook doordat hij eerder in het weekend hard crashte in bocht 11. Daarbij liep hij een gebroken vinger en gekneusde ribben op.

"Ik verwachtte niet op het podium te eindigen. Het weekend is heel mooi geëindigd doordat we hebben volgehouden en omdat het San Fermín [stierenfestival] is", vervolgde Márquez, die het podium voor het eerst deelde met broertje Álex, dan ook. Desondanks benadrukte de achtvoudig wereldkampioen wel dat het weekend in het oosten van Duitsland als geheel niet goed was. "Het klopt dat we met een goed gevoel vertrekken, maar het was een slecht weekend waar we van moeten leren. We hadden veel technische problemen en ik maakte die grote fout in bocht 11, die het hele weekend heeft beïnvloed. Als ik het had kunnen rechtzetten, had ik kunnen vechten met Bagnaia en [Jorge] Martín."

In de sprintrace werd Márquez nog behoorlijk gehinderd door zijn gekneusde ribben. Een goede nachtrust zorgde er echter voor dat de 31-jarige Spanjaard zich op zondag al een stuk beter voelde en zodoende ook volle bak kon gaan. "Het belangrijkste is dat mijn lichaam beter voelde toen ik opstond. Toen ik 's ochtends bij het team kwam, vertelde ik dat ik me beter voelde en dat ik agressief in de 'Márquez-modus' kon rijden", zei Márquez. "Natuurlijk is de vinger gebroken, maar die was zaterdag al geen beperking. De ribben waren toen wel heel stijf. Zondag was dat bij het opstaan geen beperking meer. Zonder de crash in bocht 11 had ik hetzelfde gepresteerd."

Knop om na botsing met Morbidelli

Het scheelde echter maar weinig, of Márquez had zondag de finish niet gehaald in Duitsland. In de slotfase bleef hij ternauwernood overeind bij contact met Franco Morbidelli. "Twee ronden voor dat incident ging Franco al wat wijd in bocht 1 en toen vertraagde ik nog even, maar daarna kwam ik dichterbij. Twee ronden later ging hij nog wijder en toen vond ik het mijn moment. Hij kwam echter terug en we hadden stevig contact", legde hij uit, om aan te geven dat het voorval ervoor zorgde dat de knop om ging. "Daardoor ging ik all-in. In de laatste ronden haalde ik mijn broer bij en er waren veel vragen. Wat kon ik doen, kon ik aanvallen en een risico nemen? En als er iets gebeurt met ons, wat gebeurt er dan? We stonden in de laatste twee ronden allebei op het podium en dat maakt alles eenvoudiger."