Voor Francesco Bagnaia dreigt ook de Argentijnse campagne uit te lopen op een fiasco. De Italiaan, met een schamel puntje twintigste in de WK-rangschikking, kreeg het zaterdag maar niet voor mekaar op de fabrieks-Ducati. Tot grote frustratie van de vice-kampioen van 2021. Zijn opgekropte woede mondde in de tweede vrije training uit in een plotselinge remactie met diverse rijders in de buurt.

Bagnaia was in de slotfase op zoek naar wat ruimte, om zo een tijd te kunnen klokken die hem rechtstreeks naar Q2 zou brengen. Hij vond die niet. Stevig balend ging 'Pecco' in de laatste sector van het Termos de Rio Hondo-circuit in de ankers, met achter hem een aantal rijders. Er was toen nog 4,5 minuut te gaan en de Ducatist stond elfde in de tussenstand. Druk gebarend met zijn arm reed Bagnaia verder om even verder, bij start-finish, het nogmaals te doen. Weliswaar naast de ideale lijn, maar Bagnaia hinderde zo onder meer Marco Bezzecchi. Bagnaia zou Q2 niet halen. Hij eindigde in Q1 als veertiende. Door een bestraffing voor teamgenoot Jack Miller schuift de viervoudig MotoGP-winnaar zondag een plekje op.

Door het stof

Bagnaia moest zich na de kwalificatie melden bij de stewards. Het liep met een sisser af. Na het bezoek sloeg Bagnaia het boetekleed om zich heen. "Ik wil graag sorry zeggen tegen de andere rijders", aldus de 25-jarige Italiaan. "Maar als je nerveus bent, maak je fouten. Ik maakte er een. Ik was verkeerd bezig. Het is mijn fout." Bagnaia was bij het betreden van de stewardskamer gelijk door het stof gegaan. "Ik heb meteen mijn verontschuldigingen aangeboden voor mijn actie. Zij begrepen mijn situatie. Ze zeiden dat ik moest proberen om beter op te letten, en na te denken in zulke omstandigheden. Ik was te gespannen en heel erg bezig met de rijders die normaal altijd klagen over Moto3-coureurs [die rondtoeren voor een sleepje bij een ander]; zij deden namelijk precies hetzelfde."

"Te langzaam"

Bagnaia geeft toe dat hij zaterdag gewoon te langzaam was op Termas de Rio Hondo. Zo had hij naar eigen zeggen moeite met de hobbels op het circuit. Vers rubber bracht hem ook niet veel verder. "Met gebruikte banden ging het goed en reed ik snelle tijden", aldus de Ducatist. "Ik noteerde een 1.39.3 na zestien ronden met dezelfde band. Maar met nieuwe banden worstelde ik enorm. Ik vond er maar drie tienden mee. Ik was te langzaam, ik kan er niets anders van maken." Toch ziet Bagnaia nog een lichtpuntje. "We werken er hard aan en hebben iets gevonden voor zondag", zei hij, om vervolgens op te merken dat hij een afstelling van andere Ducati-coureurs gaat uitproberen.