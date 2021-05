Geen speciale Mugello-helm voor Morbidelli: “Ben het vergeten”

Morbidelli staat bekend om zijn flamboyante helmontwerpen. Recent maakte hij nog een maatschappelijk statement met een speciale helm. Voor Italianen is de race in Mugello traditiegetrouw het hoogtepunt van het seizoen. Helaas moeten ze het dit jaar zonder de fans stellen, maar desondanks is het altijd een reden om uit te pakken. Zo komt VR46-rijder Luca Marini dit weekend in actie met een speciale livery en presenteert Valentino Rossi voor de derde training weer een speciale helm. Morbidelli komt echter met zijn vertrouwde kleurstelling in actie en de reden daarvoor was wel heel opmerkelijk.

“Het spijt me heel erg en ik moet eerlijk zijn in dit geval”, aldus Morbidelli. “Ik ben totaal vergeten dat ik een speciale helm moest maken, maar vooral omdat ik totaal vergeten was dat Mugello al direct na Le Mans zou plaatsvinden. Zoals jullie weten leef ik nogal van dag tot dag. Ik kijk niet echt vaak naar de kalender. Ik ben vergeten dat we in Mugello zouden racen na Le Mans. Toen Aldo [Drudi, helmkunstenaar] me belde voor een speciaal ontwerp voor Mugello, heb ik hem gezegd dat ik het vergeten was en dat ik toen niet meer aan een nieuw ontwerp wilde beginnen. Het zou gehaast worden. Een ontwerp voor m’n thuisrace moet goed gebeuren en dat mag geen haastklus zijn. Daar mag ik geen stress bij voelen, zeker niet bij de stress die ik al had van m’n knie. Ik hoop het in Misano goed te maken en ik hoop dat mijn vrienden me dan attenderen op het feit dat we weer vlak bij huis racen."

Morbidelli goed hersteld van knieblessure

Morbidelli stak zijn tijd voor de Grand Prix van Italië dus in het herstelproces voor zijn knie. Die bezeerde hij bij een training voor de Franse GP en tijdens dat raceweekend in Le Mans ging het een paar keer mis. Zo kwam hij ten val in de pitstraat na een van de trainingen en ook tijdens de race kon Morbidelli door een zwakke knie niet op de been blijven. “Inmiddels gaat het weer beter hoor”, stelde de nummer acht uit het kampioenschap de pers gerust tijdens de digitale mediasessie. “Ik heb de afgelopen weken hard gewerkt om te herstellen van de knieblessure. Het gaat nu een stuk beter, ik denk dat ik prima kan rijden en dat het geen problemen oplevert. Het skiën zal ik nog even moeten laten schieten, maar het motorrijden komt wel goed.”