"Geen perfecte oplossing" om corona buiten MotoGP te houden

Voor het eerst sinds de start van het seizoen werd er vorige maand een flinke stijging van het aantal besmettingen genoteerd in de MotoGP-paddock. Verschillende teamleden werden positief bevonden op het virus en moesten – net als mensen met wie ze in contact waren geweest – in quarantaine. Vorig weekend werd Valentino Rossi positief bevonden, eerder moest Moto2-titelkandidaat Jorge Martin al twee races missen na een positieve test. Moto3-coureur Tony Arbolino moest vorig weekend thuisblijven nadat hij met een besmette persoon in contact was geweest. Hij werd zelf negatief getest en is er dit weekend in Aragon weer bij.

Hierdoor is de discussie opgelaaid over de vraag of rijders tussen de races door naar huis zouden moeten reizen. Espargaro ging zelf ook naar huis, maar hij deed dat op eigen gelegenheid in de auto. “Het is ontzettend moeilijk om tot de juiste oplossing te komen”, zei hij met betrekking tot wat coureurs moeten doen omtrent de coronaprotocollen. “Als je met een gewone lijnvlucht gaat, is het beter om tussen de races te blijven. Op een vliegveld met veel mensen in een vliegtuig, een kleine ruimte met veel mensen, dan is het risico groot. Dat hebben we met Arbolino wel gezien. Het spijt me voor Arbolino, hij deed alles goed en dan heb je het nog niet in eigen hand. Dan kun je dus niet racen. De situatie van Tony was slecht, maar in mijn geval ben ik binnen drie uur met de auto weer thuis in Andorra. Ik was thuis met mijn vrouw en twee kinderen. Dat is de manier hoe ik het gedaan heb. Ik weet dat er mensen besmet zijn geraakt in de tijd tussen de eerste en tweede Aragon-race, die zijn hier gebleven (MotoGP heeft dit nog niet bevestigd). Er is geen perfecte oplossing. Iedereen moet voorzichtig zijn, handen wassen en maskers dragen. Maar het kan een ieder gebeuren.”

De monteurs van Aprilia zijn tussen de races door ook naar huis geweest. Gevraagd naar zijn mening daarover, zei Espargaro: “Ik heb de laatste jaren geleerd dat ik me geen zorgen moet maken over zaken waar ik geen controle over heb. Ik doe mijn best. Ik push mijn twee beste vrienden die met mij meereizen ook om voorzichtig te zijn, zij zijn voor mij het belangrijkste. De mensen in de pitbox, ik heb geen controle over ze. We zijn met 55 man in de pitbox, iedereen moet het serieus nemen. Het kan gebeuren. Het wordt slechter, het lijkt alsof iedereen besmet is.”

Met medewerking van Lewis Duncan

