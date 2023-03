Enea Bastianini werd zaterdag tijdens de MotoGP-sprintrace onderuit getikt door Luca Marini, die de controle over zijn motor in bocht vijf verloor en deze niet overeind hield. Bastianini slingerde na de tik op een vervelende manier van zijn machine en kwam behoorlijk hard op zijn rechterschouder terecht.

De Ducati-coureur bracht vervolgens een bezoek aan het medisch centrum, waar besloten werd dat de Italiaan naar het ziekenhuis moest. Daar werd een breuk in zijn rechterschouder geconstateerd. Hij miste daardoor de race op zondag en moet ook de tweede Grand Prix in Argentinië aan zich voorbij laten gaan. Inmiddels is Bastianini terug in Italië en in Forlì verder onderzocht. "Dokter Porcellini heeft bevestigd dat een operatie aan zijn rechterschouder niet nodig is", meldt Ducati. "Enea moet zijn schouder geïmmobiliseerd houden en start maandag met revalideren met het doel terug te keren tijdens de Grand Prix van Amerika."

Marini maakte meteen na de race excuses. "Het is erg jammer", riep de VR46-coureur zaterdag in Portugal. "Ik was een graadje meer aan het leunen om Enea ruimte te geven, maar daardoor gleed mijn wiel weg. Mijn motor raakte hem en dat is heel erg zonde. Het kan gebeuren, maar het is een probleem. Het spijt me voor Enea, maar het was een race-incident."

Naast Bastianini missen ook Pol Espargaro, Marc Marquez en Miguel Oliveira het treffen in het Zuid-Amerikaanse land. Eerstgenoemde ging in de tweede vrije training snoeihard tegen de vlakte en liep onder andere een gebroken ruggenwervel op. Hij miste de races in Portugal en is logischerwijs ook nog uitgeschakeld voor Argentinië. Tech3 heeft overigens geen plannen een vervanger aan te wijzen voor Espargaro. Bij een crash tussen Marquez en Oliveira op zondag liep de Honda-coureur een breuk in zijn middenhandsbeentje op. Oliveira leek ongedeerd, maar bij verder onderzoek is gebleken dat de Portugees toch gewond is geraakt. Beide heren zijn niet van de partij in Argentinië. RNF Aprilia, het team van de Portugees, bracht een statement naar buiten over het roekeloze rijgedrag van Marquez.