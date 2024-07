Geen Kazachstan, Qatar wordt lastig: MotoGP zoekt vervangende race

De eerder dit jaar uitgestelde GP van Kazachstan keerde recent terug op de MotoGP-kalender na de afgelasting van het raceweekend in India. Inmiddels lijkt het treffen op het nieuwe Sokol International Racetrack - gepland voor 20 tot en met 22 september - toch afgelast te gaan worden en dus zoekt promotor Dorna Sports naar alternatieven. In eerste instantie hebben ze hun oog laten vallen op een extra raceweekend in Qatar, dat eerder dit jaar al de seizoensopener organiseerde. Er is echter geen overeenstemming bereikt met zowel het Lusail International Circuit als de lokale promotor. Ook hebben de teams aangedragen dat het midden september eigenlijk te warm is om in Qatar te racen, met minimumtemperaturen van 29 graden Celsius en maxima van 39 graden Celsius. Daardoor lijkt alleen een nachtrace tot de opties te behoren.

Het heeft Dorna ertoe gezet om verder te kijken naar alternatieven. Eentje die hoog op die lijst staat, is Brno. Dat circuit heeft tot en met 2021 de Grand Prix van Tsjechië georganiseerd, maar verdween daarna van de kalender door grote meningsverschillen tussen de eigenaren van het circuit en de MotoGP-organisatie. Ook voor Brno moeten echter nog wat obstakels genomen worden, waaronder de povere staat van het asfalt. Dat is een factor waar de rijders in het verleden veel kritiek op hebben geleverd. Het circuit is recent overgenomen door Shakai, dat het complex heeft overgenomen van de familie Abraham.

Het is echter de vraag of zij een terugkeer van de MotoGP in Brno kunnen bewerkstelligen, ook doordat de sport in dat geval binnen een week moet afreizen naar Lombok voor de GP van Indonesië. Die race staat gepland voor 27 tot en met 29 september. Op voorhand lijkt een Europese vervanger voor het raceweekend in Kazachstan daardoor een moeilijk verhaal te worden, zeker door de logistieke uitdagingen die dit met zich meebrengt. Toch houdt de MotoGP hoop op het vinden van een vervanger, iets wat ook van grote waarde is voor het kampioenschap. In de deals met de meeste tv-rechtenhouders zijn afspraken gemaakt over een kalender met minimaal twintig raceweekenden. Als het niet lukt om een alternatief te vinden voor Sokol, dan krimpt de kalender naar negentien raceweekenden.