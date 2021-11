Geen druk voor MotoGP-debutant Binder: "Gewoon meters maken"

De jongere broer van KTM-fabriekscoureur Brad Binder maakt volgend seizoen zijn MotoGP-debuut bij de opvolger van het Petronas Sepang Racing Team, genaamd RNF Racing. De stap van de Zuid-Afrikaan staat nog altijd flink ter discussie door zijn staat van dienst en de manier waarop hij een beslissende rol speelde in de Moto3-titelstrijd. Naar verluidt is de overeenkomst van Binder met RNF tot stand gekomen door de flinke financiële steun die hij kan meebrengen in het team waar Andrea Dovizioso als kopman aangesteld is. Tijdens zijn eerste MotoGP-test eindigde Binder als laatste, hij was drie seconden langzamer dan de snelste man. Wel boekte hij flink wat progressie gedurende de beide dagen.

Gevraagd of hij voor zijn eerste test druk voelde omdat zijn MotoGP-debuut aardig ter discussie werd gesteld, vertelde Darryn Binder: “Helemaal niet, het team is daar heel behulpzaam bij geweest. Iedereen is heel rustig geweest, ze zijn hier voor de eerste shakedown en we doen niets meer dan kilometers maken met de motor. We zijn begonnen met werken voor volgend jaar. We hebben in Maleisië nog een shakedown voor de rookies, dan begin het echte testwerk. Tot dat moment zijn we gewoon langzaam aan het opbouwen, ik moet leren hoe ik met deze motor moet rijden. Zoveel mogelijk leren over alles wat ik moet doen en dan komen we langzaam tot het punt dat we alles op een rijtje moeten hebben. We hebben geen haast, daar is ook geen reden toe. Aan het eind van de tweede testdag reed ik 1.39 of 1.38 en was ik nog steeds twee seconden langzamer, maar dat maakt nu nog niets uit.”

Flinke crash stokt opmars

Binder ging vrijdagmiddag hard onderuit, waardoor hij geen gebruik kon maken van de meest gunstige omstandigheden. “Aan het begin van de dag gebruikten we enkel banden en brandstof, ik bouwde steeds meer snelheid op”, vertelde Binder. “Zodra we begonnen de aanpasbare rijhoogte te ontdekken, ging ik net voor de lunch hard onderuit. Dat heeft mijn progressie echt vertraagd. Ik heb een goed uur op de vloer in de vrachtwagen gelegen om te rekken en te strekken. In de middag zijn we weer naar buiten gegaan en hebben we de opbouw min of meer opnieuw moeten doen, ik voelde me niet heel best. We hebben nog wat zaken met de elektronica kunnen proberen, ik werd steeds beter. We hebben de medium en de soft compound kunnen testen, het was een kwestie van dingen ontdekken. Ik denk dat we een nog grotere stap hadden kunnen maken als ik niet gevallen was, we hebben in de juiste omstandigheden toch wel veel tijd verloren door die crash.”