Geblesseerde Oliveira mist GP Frankrijk, RNF Racing kiest vervanger

Het MotoGP-seizoen 2023 verloopt voor Miguel Oliveira tot dusver bijzonder vervelend. De Portugees raakte bij de seizoensopener in eigen land al geblesseerd toen hij vroeg in de Grand Prix werd getorpedeerd door Marc Marquez. Daardoor moest hij de Argentijnse GP al aan zich voorbij laten gaan. In de Verenigde Staten werd hij bij zijn terugkeer vijfde, waarna het noodlot in de Grand Prix van Spanje wederom toesloeg. In de eerste ronde raakte Oliveira betrokken bij een botsing met Fabio Quartararo, waardoor beide rijders stevig onderuit gingen en de race moest worden stilgelegd.

Aanvankelijk leek er bij Oliveira alleen sprake te zijn van een schouder die uit de kom was, maar inmiddels is duidelijk dat hij meer kwetsuren heeft opgelopen bij de crash in Jerez. De 28-jarige coureur uit Almada blijkt bij het ongeluk ook zijn bovenarm te hebben gebroken, zo meldt zijn werkgever RNF Racing Aprilia in een persbericht. Daarnaast is er ook een kwetsuur aan zijn schouder vastgesteld. De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat Oliveira niet aan de start kan verschijnen van de Grand Prix van Frankrijk, die op 14 mei wordt verreden op het Bugatti-circuit in Le Mans.

Oliveira en zijn artsen hebben ervoor gekozen om niet onder het mes te gaan en dus is er hoop dat de vijfvoudig MotoGP-racewinnaar tijdens de GP van Italië, die gepland staat voor 11 juni, weer van de partij is. Toch verschijnt RNF Racing volgende week wel met twee motoren aan de start van de Franse GP. Het team van teammanager Wilco Zeelenberg doet namelijk een beroep op Aprilia-testrijder Lorenzo Savadori. Hij gaat vaste rijder Raul Fernandez vergezellen tijdens het raceweekend op het Bugatti Circuit van Le Mans. De Italiaan is niet helemaal onbekend bij RNF Racing, want hij stapte maandag al op bij RNF Racing tijdens de collectieve test in Jerez.