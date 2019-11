Gebrek aan vermogen bij start breekt Crutchlow op in Sepang

Op zaterdag verzekerde Crutchlow zich in de kwalificatie nog van de vijfde startplek, maar na de eerste ronde lag hij op de twaalfde plaats. Hoewel hij zich nog probeerde te herstellen, ging hij na driekwart van de race onderuit en hield hij het voor gezien. Na afloop verklaarde Crutchlow dat de start eigenlijk al het begin van het einde was.

“Natuurlijk begon het met die verschrikkelijke start”, blikt hij terug. “Toen ik schakelde had ik geen vermogen meer. Op Phillip Island maakte ik echt een raketstart en het lijkt erop dat ik nu hetzelfde deed. Mijn aanvankelijke start was heel goed, maar ik ging voor geen meter meer vooruit zodra ik naar de tweede versnelling schakelde. Er kwamen vijf tot zes motoren voorbij, in de eerste bocht werd ik naar buiten gedrongen en toen kwamen er nog eens drie langszij. Met een betere start had ik verder naar voren kunnen staan, maar ik werd in de eerste ronde gewoon aan de kant gezet en dat was het. Na mijn slechte start kreeg ik de ene na de andere klap.”

Ook na de start voelde Crutchlow zich niet comfortabel op de motor. Hij had bij het bepalen van de afstelling rekening gehouden met een veel hoger gripniveau maar dat pakte verkeerd uit. Ondanks het gebrek aan grip was een goed resultaat nog altijd mogelijk geweest, denkt Crutchlow: “Het voelde niet geweldig, maar zelfs met een slecht gevoel had er nog wel een aardig resultaat ingezeten. Ik had bij de voorste groep kunnen rijden, maar de start was gewoon niet goed genoeg. Je moet goed starten om überhaupt mee te kunnen doen en mee te kunnen. Ik zat op dat moment al veel te ver naar achteren.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen