Geblesseerde Marquez overweegt comeback in Jerez

De Spanjaard reed afgelopen zondag een indrukwekkende inhaalrace totdat hij van zijn machine geworpen werd en daarbij zijn rechter bovenarm brak. Dit gebeurde nadat hij in de grindbak nog geramd werd door zijn motor. Marquez ging dinsdag onder het mes bij MotoGP-arts Dr. Xavier Mir. De operatie is geslaagd en ook werd bevestigd dat Marquez geen zenuwschade aan het incident overgehouden heeft.

Marquez werd woensdagochtend uit het ziekenhuis ontslagen en is reeds begonnen aan de revalidatie. Aanvankelijk was hij van plan om tijdens de Grand Prix van Tsjechië, begin volgende maand op het circuit van Brno, terug te keren. Maar de Spaanse krant El Periodico de Catalunya meldt dat de coureur overweegt om dit weekend alweer op de Repsol Honda te stappen, aangemoedigd door het nieuws dat er inderdaad geen zenuwschade is geconstateerd. Op die manier zou Marquez de schade in het kampioenschap dit weekend kunnen beperken, de rijder hoopt waardevolle punten te scoren om zijn titelkansen in leven te houden.

Op dit moment zijn er dertien races bevestigd voor het huidige seizoen, met races in Thailand en Maleisië zou de kalender in potentie uit vijftien races kunnen bestaan. De komende dagen zal Marquez zijn conditie bekijken voordat hij een definitieve beslissing maakt over een terugkeer.

Marquez heeft tot de kwalificatie van zaterdag om tot een beslissing te komen, dat is het laatste moment dat een coureur aan het raceweekend kan beginnen.