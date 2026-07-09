Geblesseerde Zarco krijgt dubbele long lap voor crash in Barcelona
MotoGP-officials houden voet bij stuk ondanks de ongebruikelijke omstandigheden tijdens de Catalaanse Grand Prix
Johann Zarco zal een dubbele long lap penalty moeten inlossen wanneer hij eindelijk terugkeert in MotoGP-actie na zijn zware crash tijdens de Grand Prix van Catalonië in mei.
De sanctie werd aangekondigd in aanloop naar de Grand Prix van Duitsland van dit weekend, die de vijfde opeenvolgende race zal zijn die de geblesseerde Zarco mist sinds het incident in Barcelona.
Zarco, die mikt op een terugkeer in de races in september op de LCR Honda, wordt bestraft voor zijn rol in juist het ongeval waarbij hij ernstige knieblessures opliep die hem aan de kant hebben gehouden.
De crash vond plaats direct nadat de race voor het eerst was herstart. Die was aanvankelijk stilgelegd als gevolg van de angstaanjagende crash waarbij Pedro Acosta en Alex Marquez betrokken waren.
Hoewel de beslissing van de stewards mogelijk in overeenstemming is met de letter van de wet, komt die nadat MotoGP-organisatoren kritiek kregen op hun afhandeling van de gebeurtenissen na het eerste ongeval tussen Acosta en Marquez - met name na het daaropvolgende ongeval waarbij Zarco betrokken was.
De crash van Zarco, waarbij ook Luca Marini en Francesco Bagnaia werden uitgeschakeld, leidde tot een tweede onderbreking. Sommigen, onder wie Acosta, suggereerden dat het evenement na een tweede zware klapper volledig had moeten worden afgelast.
Johann Zarco, Team LCR Honda, Francesco Bagnaia, Ducati Team crash
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Zarco zelf was geraakt door brokstukken die door het incident tussen Acosta en Marquez waren opgeworpen, en gaf toe dat hij niet in staat was om aan de herstart deel te nemen. Sommige critici hebben gesuggereerd dat beslissingen rond het deelnemen aan herstarts niet aan door adrenaline gedreven rijders moeten worden overgelaten.
De formulering van de donderdag vrijgegeven beslissing luidt als volgt:
"Op 17 mei 2026 om 14:53:20 tijdens de MotoGP-race van de MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CATALONIA veroorzaakte u in bocht 1 een crash, waarbij rijders #10 MARINI en #63 BAGNAIA betrokken waren.
"Dit is in strijd met de specifieke instructies die aan MotoGP™-deelnemers en teams zijn gegeven. Het vormt daarom een overtreding van artikel 1.21.2 van de FIM Grand Prix World Championship Regulations.
"Volgens de aan de teams verstrekte Penalty Protocols werd deze actie beschouwd als een incident van Type MGP-CC5: START VAN DE RACE / OPENINGSRONDE. Acties die een gevaarlijke situatie voor meerdere rijders creëren en/of een crash veroorzaken."
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