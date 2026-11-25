MotoGP GP van Valencia

Geblesseerde Francesco Bagnaia mist laatste GP met Ducati en eerste test met Aprilia

De Italiaan, wiens voet in Qatar gebroken raakte, zal niet op tijd kunnen terugkeren voor de GP van Valencia van dit weekend of zelfs de komende test van dinsdag

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 25 nov 2026, 16:25

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Francesco Bagnaia kan geen afscheid nemen van de Ducati waarop hij tot nu toe acht MotoGP-seizoenen heeft gereden, met twee wereldtitels en 31 zeges in 146 races.

De Italiaanse coureur, die binnenkort 30 jaar wordt, kwam zaterdag tijdens de GP van Qatar zwaar ten val. Fermín Aldeguer zette een manoeuvre in die eindigde met Bagnaia die hard tegen de grond sloeg en twee tenen van zijn rechtervoet brak. Daardoor moest hij de race van zondag in Losail laten schieten.

De dinsdag daarna ging Bagnaia onder het mes, met als doel om op zijn vroegst terug te keren tijdens de GP van Portugal en anders uiterlijk bij de GP van Valencia. De tweevoudig wereldkampioen kon op de Algarve echter niet terugkeren en dat lukt dit weekend evenmin, zo maakte het team woensdag via de eigen socialmediakanalen bekend.

Bagnaia reist dit weekend wel naar Valencia om bij zijn team te zijn, afscheid te nemen van het Ducati-personeel en vooral van de fans.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Net als in Portimao valt Ducati World Superbike-rijder Iker Lecuona in. De Valenciaan, dit jaar tweede in het WorldSBK, rijdt zijn zesde MotoGP-grand prix van het seizoen nadat hij bij Gresini al Álex Márquez en Fermín Aldeguer verving, en daarna Bagnaia in het fabrieksteam.

Dat hij zijn laatste race met Ducati niet kan rijden, is al een tegenvaller, maar voor Bagnaia is het slechtste nieuws ongetwijfeld dat hij dinsdag de test met Aprilia's 850cc GP27 voor volgend seizoen mist.

Nadat Ducati Pedro Acosta boven hem verkoos, bereikte Bagnaia een mondeling akkoord met Yamaha, maar op het laatste moment koos hij voor een vierjarig contract bij Aprilia naast zijn collega uit de VR46 Academy, Marco Bezzecchi.

Bagnaia is een van de weinige coureurs die de 850cc-prototypes met Pirelli-banden onder het nieuwe reglement van volgend jaar nog niet hebben gereden. Dat geldt ook voor Jorge Martín, Ai Ogura, Enea Bastianini, Álex Márquez, Fabio Di Giannantonio en Fabio Quartararo.

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- Het Motorsport.com-team

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