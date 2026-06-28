Geblesseerde Aldeguer zegt dat hij niet meer zal racen "tot na de zomer"

Fermin Aldeguer zegt dat de breuk die hij aan zijn rug opliep na een crash tijdens de trainingen voor de MotoGP Dutch Grand Prix hem tot na de zomer aan de kant zal houden.

De Gresini-rijder crashte vrijdagmiddag in bocht 11 tijdens de training op Assen, een ongeval op hoge snelheid waarbij hij hard op de grond terechtkwam voordat hij herhaaldelijk over de kop sloeg en hard in het grind belandde.

Het resultaat was een breuk in de T7-wervel, naast klappen en blauwe plekken over zijn hele lichaam waardoor hij "toegetakeld" was.

Daarbovenop heeft hij nog steeds last van constante pijn in zijn linkerbeen, dat hij in januari blesseerde en waarin artsen een staaf van 30 centimeter moesten plaatsen die hem nog altijd ongemak bezorgt. Gelukkig werd zijn been niet geraakt bij de crash.

"Nou, als je bedenkt hoe erg het had kunnen zijn, gaat het qua pijn goed met me, het is onder controle," legde Aldeguer zondag uit aan DAZN, nog steeds in de Gresini-garage.

"Ik ben een beetje stijf, maar dat is normaal. Ik heb kneuzingen in al mijn spieren, en de wervelblessure beperkt mijn beweging.

De beelden van Aldeguers crash lieten zien hoe zwaar de impacts waren en dat de blessure veel ernstiger had kunnen zijn.

"De crash had kunnen uitmonden in een enorme highside, maar toen ik hem onder controle had en het erop leek dat ik alleen maar zou gaan glijden, stuiterde ik in het grind en begon ik te rollen. Alle impacts waren op mijn nek en rug, en daar kwam de blessure vandaan," herinnerde hij zich.

"Als je naar de beelden kijkt, moet je dankbaar zijn dat het alleen dat was.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Na de blessure van vrijdag besloot de Spanjaard op Assen te blijven.

"Ja, ik ben hier gebleven omdat alle artsen en fysiotherapeuten hier zijn. Ze hebben mijn medicatie in de gaten gehouden, en het was ingewikkelder om gisteren terug te reizen dan te wachten op de vlucht van vandaag naar Madrid. Mijn fysiotherapeut is hier bij me, en we zijn gisteren al met de revalidatie begonnen."

Na de beenblessure die hem gedurende de hele voorbereiding en de openings-grand prix van het jaar in Thailand aan de kant hield, hebben de artsen hem gevraagd geduldig te zijn.

"Vanaf nu moet ik het rustig aan doen en terugkomen wanneer de artsen dat zeggen. Er is geen exact tijdschema, maar met dit type blessure is het minstens vier weken zonder rijden. Dus het loopt door tot in de zomerstop en we komen na de zomer terug. Het zal mijn been ook goed doen om meer tijd te hebben om te rusten," zei hij.

Na de Dutch GP van dit weekend reist MotoGP op 5 juli af naar Sachsenring voordat de inmiddels traditionele zomerstop ingaat.

Er staan slechts twee races gepland in augustus; de British GP op 9 augustus en de ronde van Aragon op 30 augustus.