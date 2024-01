GasGas Tech3 onthult vernieuwde MotoGP-livery met Red Bull-invloeden

Vorig jaar racete Tech3 voor het eerst in de kleuren van GasGas mee in de MotoGP, nadat het in de vier voorgaande jaren nog onder de naam Tech3 KTM acteerde. Met die verandering nam het team afscheid van het oranje van de Oostenrijkse fabrikant en deed het rood van het kleine Spaanse merk - dat tegenwoordig eigendom is van KTM-eigenaar Pierer Mobility - zijn intrede. Hoewel GasGas nog altijd aan het team verbonden is, is de livery voor 2024 wel behoorlijk anders geworden. Dat is het gevolg van de komst van sponsor Red Bull, die zowel aan de voorkant als zijkant behoorlijk wat ruimte heeft gekregen met donkerblauwe vlakken. Dat wordt gecombineerd met het klassieke rood van de Spaanse fabrikant.

Daar waar er relatief weinig veranderd is aan de livery van GasGas Tech3 voor 2024, heeft er qua personele bezetting wel verandering plaatsgevonden. Augusto Fernandez is aangebleven voor wat zijn tweede seizoen in de MotoGP wordt, maar de Spanjaard heeft wel een nieuwe teamgenoot aan zijn zijde gekregen. Dat is Pedro Acosta, het toptalent dat afgelopen jaar met overmacht wereldkampioen werd in de Moto2. De nog altijd pas 19-jarige Spanjaard is door KTM bij het team gestald en is daar de opvolger van Pol Espargaro. Hij beschikte over een doorlopend contract om in de MotoGP te blijven racen, maar hij heeft uiteindelijk plaats moeten maken voor Acosta. Wel blijft Espargaro aan KTM verbonden als test- en reserverijder.

Sinds Tech3 in 2019 van Yamaha naar KTM overstapte, heeft het team twee races gewonnen. Dat gebeurde in 2020, toen Miguel Oliveira de Grands Prix van Stiermarken en Portugal op zijn naam schreef. Dat waren de eerste overwinningen van de renstal van Hervé Poncharal, die sinds 2001 in de 500cc/MotoGP racet. Dat jaar eindigde Tech3 op de zevende plaats in het kampioenschap voor teams, een prestatie die sindsdien niet meer geëvenaard is. Afgelopen seizoen scoorden Fernandez, Espargaro en invaller Jonas Folger gezamenlijk 95 punten voor de formatie, die daarmee op de elfde plek in het kampioenschap eindigde. De vierde plek van Fernandez in Le Mans was uiteindelijk het beste resultaat van 2023.

Voor Fernandez begint de voorbereiding op het aankomende MotoGP-seizoen volgende week tijdens de driedaagse wintertest in Maleisië. Teamgenoot Acosta mag deze week al op de RC16 stappen tijdens de shakedowntest in Sepang. Daar mogen alleen Honda en Yamaha met hun vaste rijders in actie komen, maar Acosta heeft ook toestemming omdat hij dit jaar debuteert in de MotoGP.