GasGas Tech3 presenteert vernieuwd team voor MotoGP-seizoen 2023

Het MotoGP-seizoen 2022 verliep niets minder dan desastreus voor het satellietteam van KTM. Het team had twee rookies, waarvan eentje helemaal geen zin had om voor dit team te rijden. Raul Fernandez was contractueel verbonden aan KTM, maar toonde geen moment zijn potentie. Het huwelijk met Remy Gardner was al niet veel beter. De Australische wereldkampioen Moto2 begon redelijk voortvarend, maar zette zijn stijgende lijn niet door. Bovendien kreeg zijn manager het aan de stok met de directie van KTM en werd Gardner verweten dat hij niet professioneel genoeg was. Na een enkel jaar nam Tech3 op aandringen van KTM afscheid van beide rookies. Met een schamel aantal van 27 punten eindigde Tech3 bovendien stijf laatste in het teamskampioenschap.

Het team van Hervé Poncharal kan zich dat in 2023 niet veroorloven. Het heeft namelijk een samenwerking gestart met GasGas, het Spaanse motorenmerk dat ook onder de vlag van de Pierer Mobility Group en daarmee KTM valt. De komst van GasGas wordt alom gezien als de komst van een zesde MotoGP-fabrikant, maar dat is in werkelijkheid niet zo. Het team gebruikt de KTM RC16 en in tegenstelling tot de andere fabrikanten krijgt GasGas ook geen zetel en – nog belangrijker – stemrecht in de MSMA, het samenwerkingsverbond voor fabrikanten. Zo blijft het aantal fabrikanten in de MotoGP ook in 2023 gewoon op vijf steken na het vertrek van Suzuki.

Niettemin is de MotoGP een mooi marketingplatform voor GasGas, dat met twee Spaanse coureurs op de grid vertegenwoordigd is. Pol Espargaro keert na twee miserabele jaren bij Repsol Honda terug op het oude nest bij KTM, zij het nu in GasGas-kleuren. De jongste van de Espargaro’s dacht met de overstap naar Honda twee jaar geleden een stap voorwaarts te doen, maar niets bleek minder waar. Eén podium en veel frustratie later zwaaide Espargaro eind 2022 zijn been weer over de RC16 en hij kon zijn enthousiasme niet onderdrukken. Het is voor KTM bovendien een welkome toevoeging van ervaring nadat het team in 2022 niet de stap maakte die wel verwacht werd. Of dat in 2023 wel lukt, is na de eerste wintertest ook nog maar de vraag; de fabrikant maakte niet een bijster sterke indruk.

GasGas Factory Racing Tech3 heeft in 2023 de enige MotoGP-rookie op de grid. Augusto Fernandez, geen familie van de eerdergenoemde Raul, won in 2022 de wereldtitel op het tweede niveau en krijgt de kans om zich te bewijzen. De Spanjaard had de grootste moeite om Ai Ogura te verslaan in het kampioenschap, maar was wel de stabielste coureur van de twee. Fernandez heeft inmiddels aardig wat meters gemaakt op de RC16, maar voor het vinden van aansluiting heeft hij nog wel wat tijd nodig.

De wintertest in Portimao is daarvoor het eerste tussenstation. Daar staat volgend weekend nog een tweedaagse MotoGP-test op het programma.