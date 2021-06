Gerloff vervangt geblesseerde Morbidelli op Assen bij Petronas SRT

Dinsdag liep Franco Morbidelli tijdens een training een blessure op aan zijn knie. De Braziliaanse Italiaan, die vorig jaar knap tweede werd in het wereldkampioenschap, heeft dermate veel last van de kwetsuur dat hij de Grand Prix van Nederland aan zich voorbij moet laten gaan. Doordat Morbidelli’s absentie relatief vroeg bekend werd, is Petronas SRT erin geslaagd om een vervanger voor hem op te roepen. Die luistert naar de naam Garrett Gerloff, die normaal in dienst van GRT Yamaha meedoet in het World Superbike.

De 25-jarige Gerloff maakt in Assen zijn debuut in een MotoGP-race. Sinds 2020 komt de uit Texas afkomstige Amerikaan uit in het World Superbike, waar hij in zijn debuutseizoen wist te verrassen door regelmatig mee te doen om het podium. Voor de wissel naar de WSBK werd hij twee keer kampioen in de MotoAmerica Supersport en reed hij twee seizoenen in de MotoAmerica Superbike. Toch is Gerloff niet helemaal zonder ervaring op een MotoGP-machine. Vorig jaar viel hij tijdens de vrije trainingen voor de Europese GP op Valencia in voor Valentino Rossi, destijds bij het fabrieksteam van Yamaha. In de race zat de MotoGP-legende zelf weer op de motor.

“Ik kijk enorm uit naar de kans die voor me ligt. Ik ben niet iemand die wegloopt voor een uitdaging, dus ik ben klaar om naar het circuit te gaan”, vertelde Gerloff, die nog nooit op TT Circuit Assen reed. “Ik hou ervan om nieuwe circuits te proberen. Het lijkt een leuk circuit en is snel en vloeiend, dat past goed bij mijn rijstijl. Ik kijk ernaar uit om opnieuw op de Yamaha M1 te stappen en gas te geven. We zullen zien hoe het verloopt, maar ik voel me goed en ik wil Yamaha en het team bedanken dat ze mij overwogen als optie. Het wordt niet gemakkelijk, maar ik ga mijn stinkende best doen!”

Hoewel de keuze uiteindelijk op Gerloff is gevallen, was de Amerikaan niet de enige optie voor Petronas Yamaha SRT. Ook Yamaha WSBK-fabrieksrijder Toprak Razgatlioglu was in de running om Morbidelli te vervangen. De Turk wil zich echter volledig richten op de strijd om de wereldtitel in de Superbikes, waarin hij op dit moment de tweede plaats bezet. Zijn achterstand op kampioenschapsleider Jonathan Rea bedraagt op dit moment slechts 20 punten.