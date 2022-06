Gardner heeft het zwaar in de MotoGP, overweegt WK Superbikes

Het seizoen begon prima voor Remy Gardner. De 24-jarige piloot pakte bij zijn MotoGP-debuut in Qatar met een vijftiende plaats gelijk een WK-punt. Daarna volgden drie uitslagen buiten de top-vijftien. In Portugal kwamen er weer twee puntjes bij, maar ook de afgelopen races in Frankrijk en Italië bleef hij met lege handen. Daarmee staat Gardner er overigens wel beter voor dan teamgenoot Raul Fernandez, zijn rivaal voor de Moto2-titel vorig jaar; de Spanjaard heeft met de KTM RC16 nog geen enkel punt gescoord in de MotoGP.

"Man, wat is het zwaar", zei Gardner tijdens het afgelopen Grand Prix-weekend op Mugello in exclusief gesprek met Motorsport.com. "De motoren zijn beestachtig. De snelheid, de remmen, alles is heftig. Ik ben er trots op dat ik de MotoGP heb gehaald, velen zijn daar niet in geslaagd, maar het is erg moeilijk. Het niveau is hier hoger dan ooit, zowel bij de motoren als de coureurs. Als je even niet oplet, ben je laatste. Maar goed, dit hoort bij het leerproces. Ik moet kalm blijven en hard werken." Het liefst ziet hij alle elektronica verdwijnen. "Laten we terug gaan naar de basis. Voor mij waren de mooiste machines die van rond 2005. Ze slipten en maakten wheelies, dat was cool. Ik zie nog voor me hoe Marco Melandri met een wuivende hand uit de laatste bocht van Philips Island glijdt. Dat showelement ontbreekt nu helaas."

Zijn mentaliteit om nooit op te geven heeft hem eerder naar de Moto3 en Moto2 gebracht, zo vertelt Gardner. "Mijn tijd in het CEV [Spaanse kampioenschap] was niet spectaculair, maar vooral mijn eerste jaar in de Moto3 was verschrikkelijk. Ik had het zo moeilijk. Ook in de Moto2 kende ik waardeloze jaren. Het zag er niet naar uit dat ik ergens ging komen. Maar als je zelfkritisch bent, hard traint en alles geeft, komt er verbetering." In 2019 had hij naar eigen zeggen in de middenklasse een motor om mee te winnen. Hij won dat jaar één race en pakte ook één pole-position. Veel te weinig, zegt hij nu. "Ik miste de ervaring om voorop te rijden. Tijdens de winter van 2019/2020 heb ik veel gewerkt aan mezelf, onder meer aan mijn zelfbeheersing. Ik zit sindsdien veel rustiger op de fiets." De eerste seizoenshelft van 2020 zat het nog tegen, maar in het tweede bedrijf kwam Gardner op dreef in de Moto2. Hij won de race in Portugal en werd zesde in de eindstand. Een jaar later won hij de Moto2-titel door na een heel jaar knokken uiteindelijk Red Bull KTM-teamgenoot Fernandez te verslaan. Het verschil tussen beiden bedroeg slechts vier punten. Gardner won in 2021 zes races.

Beroemde vader: zegen en vloek

De achternaam van Remy Gardner, die als kind Valentino Rossi adoreerde, doet bij veel motorsportliefhebbers een belletje rinkelen. Hij is de zoon van 500cc-legende Wayne Gardner, de wereldkampioen van 1987. 'The Wollongong Whiz' behaalde tot en met 1992 achttien overwinningen, 52 podiumplaatsen, negentien poles en twee reservetitels in de 500cc (1986 en 1988). "De druk van de achternaam heb ik nooit gevoeld", aldus Gardner junior. "Ik ben uiteindelijk een ander persoon met andere interesses. Ik ben heel anders dan mijn vader." Toch heeft de naam zijn eigen loopbaan wel beïnvloed, bekent hij. "Het heeft me zeker iets gegeven, maar het was soms ook een belemmering. In mijn vroegere jaren [Remy Gardner begon op zijn twaalfde met racen] heeft de naam mij zeker geholpen. Maar er gingen ook deuren dicht omdat mijn vader nog steeds problemen heeft met mensen uit het verleden."

Zijn vader laat tegenwoordig zijn gezicht een stuk minder vaak zien op het circuit. "Ik ben ouder en kan dingen alleen doen", aldus Gardner. Hij wil er op Mugello verder niet over praten. Over zijn toekomst is de Tech 3-rijder iets spraakzamer. Gardner heeft nog geen MotoGP-contract voor volgend jaar op zak. In Frankrijk liet hij zich ontvallen dat hij overweegt om naar het WK Superbikes te gaan. "Het hangt af van hoe het loopt in de paddock. Er zijn nog veel rijders zonder motor en het aantal teams is beperkt. De vraag is ook of KTM met mij verder wil. Als er niets overblijft voor mij, moet ik naar andere opties kijken. Maar mijn droom is om in de MotoGP te blijven."