Frustratie overheerst bij Martín na tweede plek in MotoGP Oostenrijk

Met twee tweede plaatsen heroverde Jorge Martín in Silverstone de leiding in het MotoGP-kampioenschap. Dit weekend eindigde hij op de Red Bull Ring wederom twee keer op de tweede plek, maar ditmaal was dat niet genoeg om de WK-leiding te behouden. Die belandde weer bij Francesco Bagnaia, die beide races in Oostenrijk op zijn naam schreef en nu vijf punten voorsprong heeft. Na afloop van de Oostenrijkse GP was Martín dan ook niet geheel tevreden. "Ik ben een beetje gefrustreerd, want ik voelde dat ik vandaag de potentie had om te winnen", verklaarde de Spanjaard zijn gevoel.

Toch moest hij de zege laten aan Bagnaia, die voor het derde opeenvolgende jaar zegevierde op de Red Bull Ring. "Pecco lijkt op dit moment iets beter te zijn", vervolgde Martín, die naar eigen zeggen wel een goede race reed. "Mijn start was goed, maar toen ik op de tweede plek belandde, ben ik vermoedelijk alle kansen op de overwinning kwijtgeraakt. Over het algemeen reed ik een goede race. Zelfs aan het einde was mijn snelheid goed, veel beter dan die van de rest. Het lijkt er nu op dat Pecco en ik een stapje voor hebben. Met de tweede tweede plek op rij heb ik weer punten gescoord, maar hopelijk kan ik het resultaat de volgende keer verbeteren. Ik voel me competitief en het is belangrijk dat ik alles geef."

Bagnaia voerde plan vrijwel perfect uit

Daar waar Martín dus niet geheel tevreden terugblikte op zijn race in Spielberg, was dat bij Bagnaia wel anders. De Italiaan van Ducati boekte zijn zevende overwinning van het seizoen - een evenaring van zijn hoogste aantal zeges in één jaar - en stond voor de 25ste keer op het hoogste treetje van het podium na een MotoGP-race. Bagnaia wist in de tweede helft van de race vrijwel iedere ronde iets verder uit te lopen op Martín, waardoor hij uiteindelijk een veilige marge kon opbouwen. Dat verliep precies volgens plan. "Het was fantastisch. Gisteren was een geweldige race, maar ik had wat geluk met de straf voor Jorge", vertelde de regerend wereldkampioen.

Jorge Martín behield de leiding bij de start, maar zag Francesco Bagnaia in de tweede ronde al passeren. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

"Maar vandaag denk ik dat we een fantastische pace hebben laten zien. De snelheid die we hadden, was ongelofelijk", ging Bagnaia verder. "Ik probeerde iedere ronde net iets sneller te zijn dan Jorge, zodat ik in het laatste deel van de race een gaatje zou hebben om iets beter te kunnen letten op de achterband. Dat was nodig, want met de achterband slingerde ik op de rechte stukken. Het was daarom belangrijk om zo'n voorsprongetje te hebben, zodat ik makkelijker kon managen."

Derde plek opsteker voor Bastianini

Het derde en laatste podiumplekje op de Red Bull Ring ging naar Enea Bastianini, de teamgenoot van Bagnaia bij Ducati en de winnaar van de Britse Grand Prix. De Italiaan kon in de openingsfase van de race nog even aanpikken bij Bagnaia en Martín, maar moest daarna al snel een gaatje laten om uiteindelijk in niemandsland over de finish te komen. Toch was de derde plek een opsteker voor Bastianini, die tot de hoofdrace juist een lastig weekend kende in Oostenrijk. "We hebben het weekend uiteindelijk een beetje gered", stelde hij dan ook na afloop van de race, waarin hij zijn derde plek in de titelstrijd verstevigde.

"Vanaf vrijdag had ik het heel lastig met de voorkant, vooral bij het insturen", legde Bastianini uit over de problemen waar hij dit weekend mee kampte. "In de race van vandaag was het een stukje beter. Ook de start was niet verkeerd. Ik reed na de eerste bocht al op de derde plek en dat heeft mij in deze race enorm geholpen. Daarna was mijn race pace niet zo goed als die van Pecco en Jorge, maar na deze lastige omstandigheden in de race mogen we alsnog blij zijn."