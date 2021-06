Morbidelli wacht lange revalidatie na operatie aan knie

De operatie vond vrijdagochtend plaats in het ziekenhuis van Bologna en duurde iets meer dan een uur. Petronas SRT-teammanager Wilco Zeelenberg onthulde in gesprek met MotoGP.com dat hij aan het eind van de ochtend al gebeld had met Morbidelli, die interesse toonde in de verrichtingen van zijn vervanger Garrett Gerloff.

In een verklaring liet het team weten: “Vanochtend is Franco Morbidelli geopereerd aan zijn meniscus en de voorste kruisband. De ingreep is gedaan in het Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo in Bologna. Professor Maurilio Marcacci en zijn team zijn tevreden met het resultaat. Franco blijft ter observatie tot zondag in het ziekenhuis. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis begint een herstelperiode met een geschatte duur van acht weken.”

Met een revalidatie van acht weken zou Morbidelli pas rond de Britse Grand Prix op Silverstone weer volledig fit zijn, momenteel is nog niet duidelijk of hij de races daarvoor in Oostenrijk ook moet laten schieten. “Na een pijnlijk incident tijdens de training op woensdag heb ik samen met het team en VR46 de beslissing genomen om het probleem op te lossen waar ik al een tijd last van heb”, zei Morbidelli. “Deze ochtend hebben ze me geopereerd en ik hoop dat ik hiervan kan herstellen zodat ik weer zonder problemen op de motor kan stappen.”

Morbidelli ging vorige maand tijdens een training op de ranch van Valentino Rossi in de fout en hield daar een knieblessure aan over. Dat speelde hem vervolgens parten tijdens de Grand Prix van Frankrijk, waar hij ten val kwam bij een motorwissel. In Barcelona ging het volgens Morbidelli beter, maar de problemen waren niet helemaal opgelost.

Morbidelli wordt dit weekend vervangen door WSBK-coureur Gerloff. Hij eindigde vrijdagmiddag in de tweede vrije training op de 21ste plaats.