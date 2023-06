De toekomst van Franco Morbidelli in de MotoGP is onzeker. Zijn huidige contract bij Yamaha loopt aan het einde van dit seizoen af, terwijl zijn resultaten sinds zijn overstap van Petronas SRT naar het fabrieksteam tegenvallen. De afgelopen races heeft de Italiaan de nodige vragen gekregen over zijn toekomst. Zo vertelde hij in Frankrijk in gesprek met Motorsport.com dat hij het volledige vertrouwen heeft van Yamaha wat betreft het veiligstellen van een zitje voor 2024.

Na de Italiaanse Grand Prix, waarin Morbidelli voor teamgenoot Fabio Quartararo als tiende eindigde, werd hem gevraagd of dat resultaat belangrijk was om zijn plek bij Yamaha veilig te stellen. Toen hij voorgelegd kreeg of dergelijke resultaten daarbij helpen, antwoordde hij: "Om wat te doen?" De interviewer van Dorna Sports reageerde daar weer op: "Om nog een jaar bij Yamaha veilig te stellen." Daarop zei Morbidelli: "Wil ik wel nog een jaar bij Yamaha veiligstellen?" De coureur in kwestie werd in Duitsland daarom gevraagd om die uitspraken te verklaren.

"Dat interview heeft blijkbaar nogal wat stof doen opwaaien. Velen hebben mij aangesproken op dat interview", vertelde Morbidelli. "Het is hoe dan ook fijn om voor mezelf op te komen en niet alleen de journalisten, maar ook de pers en andere mensen te laten realiseren dat mijn snelheid op dit moment heel acceptabel is. Ik evenaar namelijk de snelheid van de wereldkampioen van 2021, iemand die normaal altijd een groot gat slaat richting zijn teamgenoten. In het eerste kwart van het kampioenschap is zijn snelheid gelijkwaardig aan die van mij. Het lijkt erop dat sommigen van jullie dat niet beseffen door aan de lopende band te vragen of ik erop hoop dat mijn contract verlengd wordt en dat ik langer bij Yamaha kan blijven."

Wat betreft zijn toekomst is er nog geen duidelijkheid, benadrukt Morbidelli. "We zijn nog in gesprek. Er is nog niets duidelijk. Gianluca Falcioni van VR46 doet dit heel goed, zoals hij dat heel mijn carrière al heeft gedaan. We werken al jaren samen en ik vertrouw hem en VR46 volledig. Ik weet dat we allemaal de best mogelijke keuze gaan maken", vervolgt de runner-up in de MotoGP van 2020. "Het is geen geheim dat ik een speciale band met Yamaha heb. Ik heb altijd met Yamaha in MotoGP gereden, met uitzondering van het eerste jaar, en ik heb geweldige resultaten met ze behaald. Met het fabrieksteam heb ik niet de resultaten behaald die ik wilde behalen, maar daar wil ik veranderingen in brengen. Dit was ook een van mijn doelstellingen toen ik bij het team kwam."