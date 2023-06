Na een tweede plaats in het rijderskampioenschap in 2020 is het bergafwaarts gegaan met de MotoGP-carrière van Franco Morbidelli. Het daaropvolgende seizoen stond de Italiaan grotendeels aan de zijlijn vanwege een knieblessure, terwijl hij datzelfde jaar juist gepromoveerd werd naar het Yamaha-fabrieksteam. Terwijl de Japanse motor in 2022 performance verloor ten opzichte van de concurrentie, had ook Morbidelli verre van een goed seizoen. Met een zevende plaats in een natte Indonesische GP als beste prestatie scoorde de Yamaha-coureurs dat jaar slechts 42 punten, waardoor zijn toekomst bij de Japanners op losse schroeven kwamen te staan. In 2023 heeft de 28-jarige motorcoureur de draad weer opgepakt: In Argentinië eindigde hij in beide races op een knappe vierde plaats en staat hij na vijf races slechts negen punten achter teamgenoot Fabio Quartararo.

Nog steeds blijft de toekomst van de Italiaan onzeker, aangezien Pramac’s Jorge Martin in verband wordt gebracht met het plekje van Morbidelli. Yamaha-teambaas Lin Jarvis heeft laten weten voor de zomerstop nog de knoop door te hakken over het volgende seizoen. In een exclusief gesprek Motorsport.com tijdens de Franse GP van vorige maand, vertelt Morbidelli dat hij zich gesteund voelt door zijn team. “Vooral na het laatste deel van vorig seizoen en het begin van dit seizoen, voel ik veel meer vertrouwen. Tegelijkertijd voel ik dat ik door moet blijven gaan, dat ik moet blijven pushen, want het is erg lastig om te overleven en daar moet ik veel inzet voor tonen. Ik moet hoog in mijn energie blijven.”

Geen reden tot paniek

De drievoudig GP-winnaar vertelt dat hij geen paniek ervaart door de situatie en dat hij niet twijfelt aan zijn MotoGP-toekomst. “Totaal niet, nee”, antwoordt hij wanneer hij gevraagd wordt of hij het gevoel heeft dat mensen zijn sterke resultaten uit het verleden vergeten zijn. “Wel als ik door was gegaan zoals begin vorig jaar. Dan was ik zeker in paniek geweest en had ik moeten gaan bedenken wat ik wilde doen. Maar nu heb ik veel vertrouwen in mijn kunde. De tegenslagen die ik vorig jaar te verduren kreeg hebben me een beter persoon, rijder, atleet en professional gemaakt. Dat is wat ik wilde. Ik wilde mijn prestaties verbeteren en mezelf opwerken tot iemand die het beste resultaat haalt uit het pakket wat ik heb. Ik weet dat ik in een lastige situatie verkeer en hoe gefocust en hoe goed je moet zijn om hiermee om te gaan. Zolang je niet zeker bent van je toekomst, twijfel je altijd een beetje, maar niet heel veel.”