Morbidelli: Rossi was onaantastbaar in zijn laatste race

Franco Morbidelli reed zondag een groot deel van de seizoensfinale in de schaduw van Valentino Rossi. De fabriekscoureur, de eerste VR46-coureur die de MotoGP haalde, wilde zijn leermeester wel inhalen maar zag daartoe geen mogelijkheden. Morbidelli nam zijn hoed af voor de manier waarop Rossi zijn laatste ronden in de MotoGP reed. De 42-jarige coureur finishte in zijn laatste wedstrijd op de tiende plaats.

“Ik bevond mezelf in de gelukkige positie dat ik de hele race achter hem gezeten heb”, zei Morbidelli, die op slechts zes tienden van zijn mentor eindigde. “Voor de race had ik mezelf voorgenomen om zover mogelijk van hem vandaan te blijven. Ik wilde er eigenlijk niet bij betrokken zijn. Maar op een gegeven moment zat ik achter hem en voelde ik dat hem wilde inhalen. Ik probeerde te pushen en iets te doen, maar hij was zo snel. Ik zag gewoon geen enkele kans tot een aanval, ik ben de rest van de race achter hem gebleven. Toen kwam bij mij het besef dat ik heel erg gelukkig was met de situatie zoals die was, dat ik zijn laatste ronden in de MotoGP van dichtbij kon meemaken. Het was heel speciaal. Het was geweldig, hij reed fantastisch, het was ongelofelijk. Hij voerde het tempo in de laatste ronden echt nog op en je kon zien dat hij echt aan het genieten was van zijn laatste ronden in de MotoGP.”

Knettergek seizoen

Het seizoen van Morbidelli is opmerkelijk verlopen. De Italiaan begon op een twee jaar oude Yamaha en moest vervolgens vijf races missen vanwege een knieblessure. Na zijn terugkomst in de MotoGP maakte hij de overstap naar het fabrieksteam, waar hij de plek van Maverick Viñales sindsdien invult. Zondag reed Morbidelli zijn beste race sinds de terugkeer van de blessure en dat geeft hem vertrouwen voor volgend seizoen.

“Het was een knettergek seizoen met meer downs dan ups”, zei Morbidelli, die zondag op veertien seconden van racewinnaar Francesco Bagnaia eindigde. “Deze laatste race laat een zoete smaak achter in mijn mond en geeft me veel vertrouwen voor volgend seizoen. We moeten in Jerez leren waar we ons voor volgend jaar kunnen verbeteren en kijken of we daadwerkelijk de juiste stappen gezet hebben. Jerez is een circuit dat naar rechts gaat en dat gaat mij helpen. Deze winter zal ik daarnaast verder werken aan mijn herstel en mezelf voorbereiden op het nieuwe seizoen.”