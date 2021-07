De prestaties van dit seizoen zijn geen schim van wat Morbidelli vorig jaar liet zien. Hij scoorde vorig jaar drie overwinningen en was de meest constante coureur van Yamaha. Het leverde hem de tweede plaats in het kampioenschap op. Die prestatie werd niet beloond door de fabrikant. Ook dit jaar moest Morbidelli het weer doen met de 2019-versie van de Yamaha M1, de zogenaamde A-spec. Momenteel staat hij op de dertiende plaats in het kampioenschap met slechts één podium en een gemiste race in Assen. Ondanks dat de resultaten toch een beetje tegenvallen, houdt Morbidelli vast aan zijn filosofie waarbij zijn groei als persoon centraal staat.

“Overwinningen zijn het resultaat van de verrichte arbeid, het is ook een reflectie van een persoon en sportman”, vertelde Morbidelli in gesprek met de collega’s van Motorsport.com Spanje. “Ik focus me eigenlijk nooit op het winnen, dat is de laatste en beslissende stap. Ik focus me liever op de kleine stapjes die ik moet zetten om tot die laatste stap te komen. Om een betere coureur en een beter persoon te worden. Wanneer het allemaal klopt, komen die overwinningen vanzelf.”

Morbidelli maakt er geen geheim van dat hij een beetje jaloers is wat betreft de sportieve prestaties van de grootste sterren die de sport gekend heeft, leermeester Valentino Rossi voorop. Hij zou echter niet graag ruilen met een Rossi, Marc Marquez of oud-wereldkampioen Mick Doohan. “Ik wil mezelf als rijder graag verder ontwikkelen, maar het leven van Valentino, Marquez of Doohan zou ik niet graag hebben. Ik leef graag mijn eigen leven, dat vind ik erg belangrijk. Als sportmannen zie ik ze graag als voorbeeld, dat inspireert. Ze zijn succesvol geweest, zover ben ik nog niet gekomen.”

Morbidelli op pole voor overstap naar fabrieksteam

Terwijl Morbidelli thuis aan het revalideren is van een operatie aan zijn knie, barstte bij Yamaha de bom. Maandag werd bekend dat Maverick Viñales aan het eind van dit seizoen uit zijn contract loopt bij het fabrieksteam, een jaar eerder dan gepland. Het zorgt ervoor dat Franco Morbidelli een van de favorieten is voor het fabriekszitje. Morbidelli heeft een doorlopend contract voor 2022 bij het Sepang Racing Team, maar hij heeft een clausule dat hij naar het fabrieksteam kan overstappen als die kans zich voordoet.

Het zou op dit moment de meest logische keuze zijn voor Yamaha. In dat geval zou Morbidelli weer een team vormen met Fabio Quartararo, die in 2019 en 2020 samen reden bij Petronas. Wat betreft de opvolging bij het Sepang Racing Team wordt er onder meer gekeken naar Garrett Gerloff, die afgelopen weekend tijdens de Dutch TT de invaller was van Morbidelli.