De MotoGP-rijders hebben dit jaar tot dusver veel moeite om uit de problemen te blijven in de eerste ronde. Tijdens drie van de vier sprintraces én drie van de vier Grands Prix waren er incidenten met meerdere rijders in de openingsronde, want tot diverse blessures heeft geleid. Tijdens de twee races op Circuito de Jerez was het opnieuw raak. In de Grand Prix op zondag kwamen Fabio Quartararo en Miguel Oliveira met elkaar in aanraking, nadat eerstgenoemde klem kwam te zitten tussen de RNF Aprilia-rijder en Marco Bezzecchi. Een dag eerder was Bezzecchi tijdens de sprintrace ook al betrokken bij het startincident met Alex Marquez en Franco Morbidelli. Beide incidenten leidden tot een rode vlag.

Dat er dit jaar zoveel incidenten plaatsvinden in de eerste ronde, is volgens Morbidelli te wijten aan voorbanden van Michelin. In koele omstandigheden en in vrije lucht zijn die uitstekend volgens de fabriekscoureur van Yamaha, maar in warme omstandigheden en tijdens het volgen van andere coureurs laat de performance te wensen over. Dat gaat ten koste van inhaalmogelijkheden en dus wordt er bij de start flink risico genomen om zoveel mogelijk posities te winnen. "Iedereen begint met de doelstelling om zoveel mogelijk posities te winnen, omdat ze die positie daarna hoogstwaarschijnlijk kunnen vasthouden. Iedereen erachter zit namelijk klem qua bandenspanning", zei Morbidelli na afloop van de Spaanse GP, die hij op de elfde positie afsloot. "Ik denk dus dat deze gevaarlijke situatie vooral te maken heeft met de voorbanden."

Iemand die zich niet in de woorden van Morbidelli kan vinden, is Jack Miller. De KTM-rijder, die als derde over de finish kwam in Jerez, ziet vooral de coureurs zelf als de schuldige voor de chaotische taferelen. "Het is alsof je op de snelweg klaagt dat je door Michelin met je auto bent gecrasht, terwijl je te veel champagne gedronken hebt", reageerde Miller op de teksten van Morbidelli. "Zowel Fabio als Morbidelli was duidelijk wat te optimistisch. Ja, we weten dat je vooraan moet rijden om voor de zeges te strijden. Maar het ligt niet aan Michelin dat je je als tiende of elfde kwalificeert. Het slaat nergens op. Michelin heeft voor ons allemaal een fantastische band meegenomen. Het is warm, we hadden baantemperaturen van 56 graden terwijl we deze monsters proberen te temmen. Het is heet. Mijn schouders zijn heet, mijn voeten zijn heet, alles is heet."