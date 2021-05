Morbidelli sprak de voorbije weken regelmatig zijn onvrede uit over de situatie waar hij in zit. Drie coureurs van Yamaha hebben beschikking over het nieuwste pakket, Morbidelli rijdt op een aangepaste versie van de motor die in 2019 gebruikt werd. Juist het feit dat hij met die motor op het podium stond, maakte het extra zoet. Al merkte de vice-kampioen van vorig jaar wel dat hij er nog harder voor moet werken. “Het is fantastisch om op het podium te staan, zeker met wat we hebben. Het kampioenschap is zwaarder geworden, we moeten ervoor zorgen dat we beter worden om uiteindelijk mee te doen om een positie zoals we dat vorig jaar deden. Dat doen we door buiten onze comfortzone te gaan en veel risico’s te nemen. Het betaalde zich in Portimao uit [met de vierde plaats] en hier ook. Daar kan ik wel van genieten.”

"Magische aanpassing" van crew-chief Forcada

De eerste twee wedstrijden van het seizoen in Qatar waren niet bepaald goed voor Morbidelli, maar in Portimao kwam hij al sterker voor de dag. En in Jerez kon Morbidelli aanvankelijk het tempo van de koplopers niet volgen, maar door het terugvallen van oud-teamgenoot Fabio Quartararo kreeg Morbidelli toch nog een kans om naar het podium te gaan. Al kwam er ook nog een ‘magische handeling’ van crew-chief Ramon Forcada aan te pas.

“Het was een schitterende wedstrijd”, zei Morbidelli. “Ik heb de hele race zo hard gepusht. Er waren maar weinig remzones waar ik wist dat ik de bocht zou halen, verder waren het allemaal vraagtekens. Maar verder was ik wel in staat om vooraan mee te doen en dat gaf me iets extra’s. We zijn beloond met een podium en het team heeft geweldig werk verricht. Ramon heeft nog een magische aanpassing gedaan voor de warm-up waardoor mijn gevoel steeds beter werd. Ik kon heel agressief rijden. Dit resultaat is heel bevredigend. In de race was er veel minder grip, maar door de aanpassing voelde ik het bijna niet.”