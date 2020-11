Morbidelli runner-up in MotoGP: "Belangrijker dan P2 in de race"

Oliveira verdween kort na de start van de race aan de horizon en Morbidelli moest daarom genoegen nemen met een plek op het podium. De drievoudig GP-winnaar lag tot de laatste ronde op de tweede plaats, maar Jack Miller passeerde hem in bocht 13 en verdedigde de laatste paar bochten goed. De derde plaats was nog altijd genoeg om de tweede plaats in het rijderskampioenschap veilig te stellen. Alex Rins, zijn voornaamste concurrent, eindigde slechts als vijftiende. Rins’ teamgenoot Joan Mir had een week eerder de wereldtitel al te pakken.

“Ik ben blijer met de tweede plaats in het kampioenschap dan met de plek die ik in de laatste ronde verloor”, zei Morbidelli. “Jack was heel sterk, zeker aan het eind van de race. Hij was iets sterker en reed een slimme wedstrijd. Hij kon me inhalen en hij gaf me geen kans om terug te slaan. Daar moet ik hem mee feliciteren en Miguel ook, hij was onaantastbaar. Ik probeerde aan het begin van de race om erbij te blijven, maar dat was niet mogelijk. Ik realiseerde me vrij snel dat het niet meer zou worden dan een tweede plaats. Ik heb 200 procent gepusht en alles geriskeerd om een podiumplek binnen te halen. Dat wilde ik halen in de laatste race van het kampioenschap en dat is gelukt.”

Morbidelli scoorde in zijn derde MotoGP-seizoen maar liefst drie overwinningen, stond daarnaast nog twee keer op het podium en mocht ook twee keer van pole vertrekken. Vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen, als hij met leermeester Valentino Rossi bij Petronas zal rijden, begint Morbidelli met meer zelfkennis en hogere verwachtingen: “Ik heb meer over mezelf geleerd en ik heb meer verwachtingen. Ik weet dat we het kunnen en ik weet ook dat we goed kunnen presteren als alles klopt. Het wordt volgend seizoen een interessant jaar voor ons, maar uiteindelijk rijden we voor een satellietteam. Ik ben een satellietrijder. Ik heb zeker wel hoge verwachtingen, maar niet te veel. Ik ben nog altijd een satellietrijder.”