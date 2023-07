De Japanse merken maakten jarenlang de dienst uit in de MotoGP, maar anno 2023 is de situatie helemaal omgedraaid. Ducati deelt momenteel de lakens uit, terwijl Honda en Yamaha respectievelijk voorlaatste en laatste staan in het constructeurskampioenschap. Het laatstgenoemde merk heeft tot dusver slechts twee podiumplaatsen behaald: Fabio Quartararo werd derde in de GP van de Verenigde Staten, waarna hij in de sprintrace in Assen die positie erfde door een track limits-straf voor Brad Binder. Desondanks staat Yamaha zeven punten achter Honda bij de constructeurs, de achterstand op ranglijstaanvoerder Ducati bedraagt al 203 punten. De moeizame start van Honda en Yamaha heeft geleid tot gesprekken over concessies, zodat de merken sneller weer kunnen aansluiten.

Na de TT van Assen werd Franco Morbidelli gevraagd of het lastig is om de huidige prestaties van de Japanse fabrikanten te begrijpen. "Van buitenaf wel, maar van binnenuit is dit een exacte weerspiegeling van wat er tijdens iedere sessie en iedere race gebeurt. We zijn dus niet verrast", zegt de Italiaan. "Het is niet beangstigend om Yamaha op de laatste plek in het kampioenschap te zien. Ik ben gefocust en gemotiveerd om het beter te doen als coureur, om consistenter en sneller te zijn, het maximale eruit te halen en de limiet op te zoeken. Dat is wat we doen. Bij de constructeurs staan we laatste, maar in het kampioenschap voor teams zijn we zesde. Dat betekent dat beide rijders ongeveer het maximale doen om iedere race goede punten te scoren. Maar we weten absoluut dat de machine verbeterd moet worden.

Quartararo liet eerder al doorschemeren dat hij niet verwacht dat Yamaha veel aan de 2023-motorfiets kan doen om het seizoen na de zomerstop nog te redden. Morbidelli weet ook niet wat zijn werkgever van plan is, maar erkent dat hij geen grote dingen verwacht. Wel verwacht hij voor de Britse GP, de eerste race na de zomerstop, duidelijkheid te hebben over zijn toekomst in de MotoGP. "Dat denk ik wel. Ik hoop er in ieder geval op en ik denk dat we na de zomerstop meer weten over mijn toekomst."