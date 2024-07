Heeft Morbidelli na drie jaar zijn mojo hervonden in MotoGP?

In de Moto2 maakte Franco Morbidelli een goede indruk en na het behalen van de titel in 2017 maakte hij in 2018 de overstap naar de MotoGP. Na een jaar bij Marc VDS kwam hij bij Petronas Yamaha SRT terecht. In de eerste jaren in de MotoGP ging het nog niet soepel, maar in 2020 streed de Italiaan plots om de titel. Hij verloor die strijd van Joan Mir en sindsdien zijn de goede prestaties van Morbidelli ver te zoeken geweest. Tot afgelopen weekend op de Sachsenring, waar hij de vijfde plaats pakte in de Grand Prix van Duitsland. Op de Pramac Ducati begon hij agressief, waardoor hij in de slotfase wat terugviel. Hij liet echter wel weer een glimp zien van zijn vaardigheden na jaren van worstelingen in de MotoGP.

Na de race op de Sachsenring sprak Morbidelli van een 'versie van mij die we in tijden niet gezien hebben'. "Ik ben blij dat die weer terug is", aldus de Pramac-rijder. "Ik zit er al een paar races bij, heb zicht op het podium en kom steeds dichterbij. Op een gegeven moment dacht ik zelfs dat ik moest winnen! Het was een positief weekend, daar was iedereen wel aan toe." De eerste races van het seizoen waren zwaar voor Morbidelli, die door een ongeluk op Portimão niet mee kon doen aan de officiële test voorafgaand aan het seizoen. Het aanpassen van de Yamaha naar de Ducati verliep daardoor moeizaam, maar er is duidelijke vooruitgang te zien. "Ik heb al drie races, sinds Barcelona, het gevoel dat ik het podium kan bereiken", verklaart de teamgenoot van Jorge Martín. "Het komt er niet van, maar ik blijf eraan werken. Ik kan het. In Assen zat ik niet in het gevecht om de top-vijf, maar dat was een moeilijk circuit voor ons. Sinds Barcelona heb ik het gevoel dat ik het kan. Als ik dat [in de tweede seizoenshelft] niet kan, dan mis ik iets. Maar ik zal eraan werken en ik zal jagen."

De vijfde plaats op de Sachsenring was Morbidelli's beste resultaat sinds zijn vierde plaats in de Grand Prix van Argentinië van 2023. "Het voelt geweldig, het voelt fantastisch om je in zo'n positie te bevinden waarin je kunt aanvallen. Dat is me de afgelopen jaren slechts één keer overkomen. Toen ik er in de afgelopen twee jaar bij zat, dan was dat altijd in de verdedigende modus en nu zat ik juist in de aanvalsmodus. Dat is veel fijner en past veel beter bij mijn stijl."