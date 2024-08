Morbidelli stelt MotoGP-toekomst veilig met overstap naar VR46

Hoewel Pramac nog geen rijders heeft bevestigd voor het MotoGP-seizoen 2025, was door de overstap van Ducati naar Yamaha wel al duidelijk dat Franco Morbidelli zijn loopbaan daar niet zou vervolgen. Hij krijgt echter de kans om zijn carrière in de koningsklasse een vervolg te geven. VR46, de renstal van zijn mentor Valentino Rossi, werpt hem een reddingsboei toe. Morbidelli tekent rechtstreeks met het team een deal voor een jaar om naast Fabio di Giannantonio plaats te nemen op een Ducati GP24. Dat is dezelfde motorfiets als waar hij dit jaar al op rijdt bij Pramac.

"Wat een geweldig verhaal! Ik ben heel blij dat ik mag aankondigen dat ik voor 2025 bij VR46 Racing Team heb getekend", zegt Morbidelli over zijn overstap. "Ik zal me hier zeker thuis voelen en ik wil het vertrouwen graag terugbetalen met goede resultaten voor mezelf en de hele crew. Ik wil terug in de tijd gaan en opnieuw genieten met de hele groep. Een welgemeend woord van dank aan de hele VR46 Riders Academy en aan mijn management. Vale (Rossi), Carlo (Casabianca), Uccio (Salucci), Albi (Tebaldi) en Gianluca (Falcioni): vrienden, maar tegelijkertijd ook sleutelfiguren binnen VR46. Ik kan niet wachten om samen aan dit nieuwe avontuur te beginnen."

De overstap van Morbidelli naar VR46 hing al even in de lucht, niet in de laatste plaats door de geschiedenis die de rijder in kwestie heeft met Valentino Rossi. Hij werd in een vroeg stadium al opgepikt door de VR46 Riders Academy, waarmee hij via de Moto3 en de Moto2 uiteindelijk in 2018 naar de MotoGP promoveerde. Via MarcVDS Honda, Petronas SRT Yamaha en het fabrieksteam van Yamaha belandde Morbidelli in 2024 bij Pramac Ducati. Dat team slaat volgend jaar echter de handen ineen met Yamaha. Gezien de geschiedenis van Morbidelli bij Yamaha was een langer verblijf onwaarschijnlijk, maar via VR46 krijgt hij alsnog de kans om in de MotoGP te blijven.

"Ik ben heel blij te kunnen bevestigen dat Franco in 2025 voor VR46 Racing Team racet", zegt Alessio Salucci, de teambaas van de renstal, over de komst van de Moto2-kampioen van 2017. "Franco was de eerste rijder in de VR46 Academy. We kennen hem al jaren, we hebben hem zien groeien in Tavullia en nu kunnen we eindelijk zeggen dat hij vanaf volgend seizoen bij het team hoort. Hij is een zeer getalenteerde rijder, we kunnen niet wachten om hem thuis te verwelkomen en hem te laten genieten van de familiaire sfeer die ons onderscheidt. Hij blijft op een Ducati racen en we weten zeker dat hij kan vechten met de sterkste jongens."