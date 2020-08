Morbidelli: MotoGP-podium te danken aan ‘grote broer’ Valentino

Morbidelli was gedurende de Grand Prix van Tsjechië de sterkste van de Yamaha-coureurs en ging zondag aan de leiding tijdens de eerste helft van de race. Uiteindelijk meost hij de leiding in de wedstrijd aan Brad Binder laten, die zijn eerste zege pakte. Morbidelli maakte in 2018 zijn debuut als wereldkampioen in de Moto2 en was daarmee de eerste rijder uit het opleidingsprogramma van Valentino Rossi die het tot de koningsklasse schopte.

Na afloop van de race sprak Morbidelli over de rol van Rossi: “Ik sta hier dankzij hem, hij geloofde in me toen ik helemaal niemand was. Het is een beetje een vreemde situatie omdat we tegen elkaar racen, maar daarbuiten is hij een geweldige vriend. Hij is een oom voor me, of meer een grote broer. Na de race wilde ik hem gewoon knuffelen. Ik wilde alle rijders van de VR46 Academy omhelzen. Het was een geweldig moment.”

Rossi was in Brno na Morbidelli de beste van de Yamaha-rijders en verklaarde dat zijn pupil het podium verdiende. De Braziliaanse Italiaan was immers het hele voorseizoen sterk geweest. “We zijn erg trots op Franco, hij heeft een geweldig weekend gehad”, zei Rossi op een vraag van Motorsport.com. “Hij is erg sterk geweest, erg snel. Hij verdient dit podium, vanaf de wintertest was hij al erg sterk. We zijn trots op Franco en alle rijders van de Academy. We doen het erg goed, we hebben hem geholpen aan een goed team, aan een goede motor. Het gaat niet alleen om het management of training. Het is moeilijk want Franco en Pecco… In de MotoGP zijn er niet veel hele goede motoren. Maar het is ons gelukt om ze in een goed team te krijgen en ik denk dat ze hun waarde kunnen laten zien. Ze zijn sterk en worden in de toekomst belangrijke rijders.”

Met medewerking van Lewis Duncan