Op dit vlak kan MotoGP volgens Morbidelli leren van Formule 1

De strijd om de overwinning in de MotoGP Grand Prix van Oostenrijk werd al relatief vroeg beslist toen Francesco Bagnaia een gat sloeg richting Brad Binder, de enige rijder die hem in de openingsfase nog kon volgen. Een stuk daarachter ontstond echter een prachtige strijd om de posities acht tot en met dertien. Wereldkampioenen Marc Marquez en Fabio Quartararo mengden zich in dat duel, evenals Grand Prix-winnaars Aleix Espargaro, Enea Bastianini en Franco Morbidelli en meervoudig podiumklant Johann Zarco. Toch was dit gevecht amper te volgen via de televisieregistratie, doordat de regie de focus op de voorste gelederen hield.

Dat vindt Morbidelli een opvallende keuze, zeker gezien de kwaliteit van de coureurs die zich in die strijd mengden. De Italiaan vindt dat de MotoGP op dit vlak tekortschiet en stelt dat de tv-registratie van de Formule 1 hierbij als voorbeeld kan dienen. "De show vindt vooraan in het veld plaats, maar ook in het middenveld gebeuren er dingen", zegt Morbidelli, die in Oostenrijk elfde werd. "Daar rijden ook sterke coureurs die sterke gevechten leveren. Ik moest denken aan de Formule 1, want de Formule 1 zorgt ervoor dat je ook alle gevechten in het middenveld volgt. Daar dacht ik over na."

"Ik vond dat er misschien ruimte is om dit te verbeteren en een manier te vinden om sommige dingen in het middenveld eruit te laten springen, want daar rijden op dit moment ook enkele geweldige coureurs", vervolgt hij zijn verhaal. "Er is met Marc Marquez een achtvoudig wereldkampioen, en met Fabio Quartararo rijdt daar nog een wereldkampioen rond. Er zijn verder naar achteren ook coureurs die zich uit de naad werken tijdens gevechten. Wellicht kunnen we het een en ander verbeteren door meer van dit soort dingen te laten zien tijdens een race."

De kritische noot van Morbidelli doet overigens niets af aan het feit dat de MotoGP en promotor Dorna Sports hun best doen om de tv-registratie te verbeteren. Eind 2021 werd om die reden de schoudercamera geïntroduceerd. Eerder dit jaar kwam Dorna voor het eerst met een dronecamera en in Oostenrijk volgde een nieuwe ontwikkeling met een rugcamera. Marco Bezzecchi was op de Red Bull Ring de eerste coureur die met deze nieuwe feature onderweg was.