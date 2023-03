Morbidelli: De MotoGP-kampioen van nu moet een kameleon zijn

Franco Morbidelli staat bekend als een van de vloeiendste rijders van het MotoGP-veld, maar kwam daar in 2022 niet meer mee weg toen hij zijn stijl moet aanpassen op de nieuwe Yamaha M1. De vice-kampioen van 2020 kwam na een operatie aan zijn knie terug op een machine die niet meer paste bij zijn stijl. Zeker in de kwalificaties moest Morbidelli heel agressief zijn om snelheid uit de machine te halen.

De Italiaan heeft de afgelopen winter gewerkt om zijn stijl aan te passen en is van mening dat de Yamaha agressiever gereden moet worden dan voorheen. “Ik probeer het altijd met respect te behandelen”, zegt Morbidelli. “Maar als je kampioen wilt worden, moet je simpelweg een kameleon zijn en je kunnen aanpassen op de stijl die hoort bij de motor. Ik ben geen rijder meer met een vloeiende stijl. Dat heb ik zelfs van mijn Instagram verwijderd. Ik denk dat we vrij agressief moeten zijn, zelfs met een vier-in-lijn motorblok moeten we vrij agressief zijn. Ik heb niet echt opgelet wat anderen doen, maar ik denk dat we in de bochten in ieder geval net zo sterk zijn als de anderen.”

Tijdens de eerste wintertest van het seizoen in Sepang kwam het team niet echt vooraan. Kopman Fabio Quartararo werd zeventiende, Morbidelli eindigde op de twintigste plek. Ondanks dat het team een verbeterde krachtbron kon inzetten, kwamen beide rijders in kwalificatietrim flink wat snelheid tekort.

Komend weekend staat op het Algarve International Circuit bij Portimao de tweede en laatste wintertest op het programma. Het Grand Prix-seizoen begint vervolgens op 26 maart.