Morbidelli verwacht dat Zarco nog straf krijgt voor crash

De Petronas SRT-rijder reed afgelopen zondag tegen de achterkant van Zarco’s Ducati terwijl ze beiden door de snelle knik naar links gingen voor de remzone van T3. Beiden gingen op hoge snelheid door de grindbak waarna de machines bijna nog meer leed veroorzaakten door rakelings langs Maverick Viñales en Valentino Rossi te vliegen. Morbidelli kwam er met wat schrammen en blauwe plekken vanaf terwijl Zarco een breuk in zijn pols heeft en de vrijdagtrainingen voor de tweede race op de Red Bull Ring moet missen. Morbidelli en Zarco hebben donderdagmiddag met de wedstrijdleiding van de FIM gesproken. Een beslissing moet nog genomen worden, maar Morbidelli denkt dat Zarco nog een straf te wachten staat. “Ik moet het nog zien”, reageerde Morbidelli op de vraag of hij teleurgesteld was dat Zarco tot op heden niet bestraft is. “Ik denk niet dat ze hem ermee laten wegkomen.”

Morbidelli is nog altijd van mening dat Zarco de binnenste lijn doelbewust af wilde stoppen om te voorkomen dat de Italiaan langszij zou komen: “Hij nam een gekke lijn, een lijn waar niemand ooit gereden heeft, geen enkele keer gedurende het weekend”, vervolgde hij. “Het was een hele krappe lijn in bocht 3 en hij wilde mij gewoon afsteken. Ik denk dat hij de ruimte zo klein mogelijk wilde maken, om vervolgens pas na te denken hoe we zouden moeten remmen. Het probleem is dat hij me niet volledig had ingehaald en hij ging nog steeds te wijd. Ik kon de aanrijding niet voorkomen. Ik kon niet verder naar rechts. Er was geen ruimte, anders zou ik op het gras terecht zijn gekomen.”

De Braziliaanse Italiaan noemde Zarco zondag na het incident een ‘halve moordenaar’, maar geeft nu toe dat zijn woorden te sterk waren geweest en bood daarvoor zijn excuses aan. “Het spijt me wat ik over Johann gezegd heb. Dat statement was iets te sterk”, zei hij daarover. “Maar het blijft een feit dat hij een fout heeft gemaakt. Het blijft een feit dat het zijn fout was en dat het met zijn actie veel slechter af had kunnen lopen. Het is en blijft een fout. Ik weet niet wat hij voelt, ik kan niet in zijn hoofd kijken en kan ook niet beoordelen wat hij denkt. Ik kan zijn acties alleen maar vanuit mijn perspectief beoordelen.”

Met medewerking van Lewis Duncan