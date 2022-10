Morbidelli hoopvol na stap in Sepang: “Dit was de normale Franky”

Franco Morbidelli had als Petronas Yamaha SRT-rijder een aardige staat van dienst, maar stond in 2021 lange tijd aan de kant met een zware knieblessure. Eenmaal terug moest hij direct opstappen bij het fabrieksteam waar Maverick Viñales op dat moment vertrokken was. Hij gebruikte de laatste races van 2021 om te herstellen, maar moest in 2022 toch op zijn minst in steun kunnen rijden van MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo. Dat kwam er geen moment van. De coureur miste het vertrouwen en kon de prestaties van zijn teamgenoot bij lange na niet evenaren. Het duurde tot afgelopen weekend voordat Morbidelli een echte stap kon maken in zijn jacht op verbetering.

De voormalig Moto2-wereldkampioen kreeg op zaterdag een dubbele long lap-penalty nadat hij Francesco Bagnaia en Marc Marquez had opgehouden in de derde vrije training. In Q2 kwam hij daarentegen wel voor het eerst tot een startplaats in de top-tien. Na de dubbele long lap-penalty in de race van zondag veranderde er volgens Morbidelli iets in de grip van de machine, maar desondanks kon hij naar het groepje rijden dat in de tweede helft van de top-tien aan het vechten was. Hij nam de tiende plek in de laatste ronde van de race nog over van Aleix Espargaro, maar de stewards oordeelden dat die inhaalactie niet reglementair was. Door een tijdstraf van drie seconden werd hij alsnog elfde. Het lijkt erop dat Morbidelli een stap gemaakt heeft, maar volgens de Braziliaanse Italiaan vooral het resultaat van een maandenlang proces. “Het was een roerige wedstrijd, heel interessant. Een goede race, ik ben blij met de snelheid die we het hele weekend hadden.”

Agressieve stijl

Hij vervolgt: “Het lijkt erop dat er iets klikt, maar dat is misschien niet zo makkelijk te stellen. Dit is iets waar we hard aan gewerkt hebben, waar we veel tijd in gestoken hebben.” De pijn van Morbidelli zat dit weekend vooral in de kwalificaties, waar hij er steeds maar niet in slaagde om de sterke punten van de Yamaha te gebruiken. “Deze fucking kwalificaties, met de nieuwe band hebben we veel problemen gehad. We zijn het weekend begonnen met een kleine verandering aan de motor, dat gaf me een plus in het gevoel met de motor. Ik wist dat ik moest veranderen en een agressieve stijl moest meenemen in de kwalificatie, dat gaf me de kans om de motor te laten werken. Daardoor was ik snel, daardoor kon ik in de bochten snelheid vasthouden. Dat is de enige reden waar we iets kunnen doen. Ik ben er blij mee, ik ben blij dat het dit weekend gelukt is.”

Het is nu de vraag of de uitschieter van Morbidelli eenmalig was of dat hij structureel verbetering heeft geboekt. “Ik kijk echt uit naar Valencia om te zien of we onze verbeteringen daar in de praktijk kunnen brengen en dat we hetzelfde niveau vasthouden in elke sessie en onder verschillende omstandigheden. Daar kijk ik echt naar uit.” Gevraagd of het realistisch is te denken aan een definitieve doorbraak, zegt hij: “Ik weet het niet zeker en ik kan het ook niet weten. Maar ik ben hoopvol en ik heb echt vertrouwen in het feit dat ik dit weekend weer op niveau zat. Dat was heel goed, ik was constant en snel. Dit was de normale Franky weer.”