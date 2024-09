Sterke Morbidelli snelste in eerste MotoGP-training Indonesië

Slechts vijf dagen na de Grand Prix van Emilia-Romagna streek het MotoGP-circus alweer neer in Mandalika voor de GP van Indonesië. De eerste van vijf krachtmetingen in Azië en Australië vormde tevens het tweede deel van de eerste triple-header. Vrijdagochtend om 10.45 uur lokale tijd - 04.45 uur in Nederland - werd het raceweekend geopend met de eerste oefensessie met op het oog uitstekende omstandigheden: ruim baan voor de zon en een temperatuur van 29 graden, terwijl het asfalt al een temperatuur van 55 graden had bereikt.

Na het zwaaien van de groene vlag meldden de 22 rijders zich massaal op de baan voor hun eerste verkennende ronden op het Mandalika International Street Circuit, dat voor het derde opeenvolgende jaar gastheer is van de Indonesische GP. Ondanks de eerdere sessies van de Moto2 en Moto3 lag het tempo in de eerste minuten nog relatief laag. Zo opende Fabio Quartararo de training met 1.35.889, een tijd die bijna zes seconden langzamer was dan het ronderecord. Daarna werd het tempo echter snel opgevoerd. Via Marc Márquez kwam de snelste tijd na zeven minuten bij Jorge Martín terecht, die de lat eerst op 1.32.713 en vervolgens op 1.31.968 legde. Pas na dertien minuten, toen de meeste rijders alweer waren teruggekeerd in de pits, raakte de kampioenschapsleider de koppositie kwijt. Eerst scherpte Maverick Viñales de snelste tijd aan, vervolgens deed Franco Morbidelli dat eveneens.

Met 20 minuten achter de rug keerden de rijders langzaam maar zeker weer terug op het Indonesische asfalt, waarvan de temperatuur al was opgelopen naar 58 graden. Voor enorme problemen zorgde dat in eerste instantie niet, al moesten Martín en Pedro Acosta in respectievelijk de eerste en de zestiende bocht even gebruik maken van de uitloopstrook. Met nog zeventien minuten voor de boeg ging het wel verkeerd: Miguel Oliveira maakte in bocht 4 een vervelende highsider mee, waardoor hij assistentie nodig had om van het asfalt te gaan. Martín had intussen de koppositie even overgenomen, alvorens Johann Zarco verraste door 1.31.456 te rijden en naar P1 te gaan.

Toch zou de LCR Honda-rijder de sessie niet afsluiten op de eerste plek. Die eer was namelijk voor Morbidelli, die eerst 1.31.221, vervolgens 1.30.902 en uiteindelijk zelfs 1.30.689 noteerde. De Pramac-rijder was ruim twee tienden sneller dan Viñales, terwijl teamgenoot Martín op de derde positie al meer dan een halve seconde toegaf. Acosta kwam in de slotfase naar de vierde plek en duwde Zarco zodoende terug naar de vijfde plaats. Marc Márquez was acht tienden langzamer dan Morbidelli en besloot VT1 met de zesde tijd, op de voet gevolgd door Marco Bezzecchi. Enea Bastianini, Luca Marini en Fabio di Giannantonio completeerden de top-tien, waarin Francesco Bagnaia dus niet voorkwam. De regerend kampioen eindigde op de veertiende positie, vlak voor Quartararo. Opvallend was ook de negentiende tijd van Aleix Espargaró.

Het MotoGP-weekend in Indonesië wordt om 09.00 uur vervolgd met de belangrijke training, waarin de tien snelste rijders rechtstreekse plaatsing voor Q2 afdwingen.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Indonesië