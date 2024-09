Morbidelli was geheugen twee weken kwijt na testcrash in Portimão

In de aanloop naar het huidige MotoGP-seizoen maakte Franco Morbidelli een zware crash tijdens een test met een Ducati Panigale V4 in Portimão. Bij de crash in bocht 7 kwam hij met zijn hoofd op het asfalt terecht, waardoor hij bewusteloos raakte en later afgevoerd zou worden naar het ziekenhuis. Daar vonden de artsen een bloedpropje in zijn hoofd. Rondom zijn terugkeer gaf Morbidelli aan dat hij zich niets kon herinneren van voor én na de crash, maar in een interview met La Repubblica heeft de Italiaan met Braziliaanse roots meer verteld over hoe hij er na zijn crash aan toe was.

"De waarheid over mijn ongeval is nooit volledig verteld. Ik was mijn geheugen twee weken lang kwijt. Ik herkende de mensen die dicht bij mij staan, belangrijke familieleden, niet", vertelde Morbidelli in het gesprek met de Italiaanse krant. "Ik maakte me enorm veel zorgen, maar gelukkig zagen we daarna dat mijn herinneringen en mijn helderheid stukje bij beetje weer terugkwamen. Iedere dag was er weer een extra detail, iets meer. Mijn hersenen begonnen weer zoals voorheen te functioneren."

Terugkeer een zware beproeving

De crash had forse gevolgen voor Morbidelli, die afgelopen winter het fabrieksteam van Yamaha verruilde voor Pramac Ducati. Als gevolg van het ongeval sloeg hij op advies van zijn artsen de hele reeks wintertests in Maleisië en Qatar over. Zodoende verscheen hij zonder ook maar een ronde op de Ducati GP24 te hebben gereden aan de start van de eerste vrije training voor de GP van Qatar. Hij kreeg bij die zware uitdaging overigens de volledige steun van zowel Pramac als de mensen om hem heen.

"Mijn team bij Pramac en de sportieve familie om mij heen waren geweldig. Het was een heel zware uitdaging om weer terug te keren op de motor. Ik had al sinds de laatste race van 2023 in Valencia niet meer op een MotoGP-motor gereden. Ik kon ook een maand lang niet trainen", legde Morbidelli uit. Het herstellen van zijn stevige hoofdblessure was overigens ook geen eitje. "Ik keerde terug na een zware blessure, die alleen kan herstellen door stil te liggen. Je voelt je goed, maar de mensen om je heen weten dat dit niet zo is."

Het kostte Morbidelli dan ook de nodige moeite om weer helemaal boven Jan te komen. "Na twee moeilijke jaren op de Yamaha krijg je zo'n klap. Je zegt dan tegen jezelf dat het de genadeklap is. Vervolgens heb ik mijn tanden op elkaar gezet", aldus de 29-jarige Pramac-rijder. "Het leven kan ons op ieder moment op de proef stellen. Ik kan echt zeggen dat ik het allemaal heb meegemaakt, maar iedere keer leer je dat je sterk genoeg moet zijn om met tegenslagen om te gaan. Als man is er geen twijfel mogelijk: ik heb geluk dat ik mijn moeder, mijn verloofde en mijn familie aan mijn zijde heb. Ik heb ontdekt dat ik erg geliefd ben en ik hoop dat ik dat verdien."

Het gebrek aan tests brak Morbidelli in de eerste fase van het seizoen op. Pas in de vijfde Grand Prix wist hij in de top-tien te eindigen, waarna hij de positieve lijn doortrok. Zo stond hij twee weken geleden in Misano nog op de eerste startrij. Toch was niet iedereen even onder de indruk van Morbidelli, die volgend jaar overstapt naar VR46 Ducati. Aleix Espargaró vroeg zich al af waarom de Italiaan weer een plekje op de grid heeft gekregen en waarom hij die plek niet afstaat aan een jong talent uit de Moto2.