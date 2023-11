Na twee toch ietwat teleurstellende jaren bij het fabrieksteam van Yamaha komt er voor Franco Morbidelli een einde aan de samenwerking. De rijder stapt over naar Pramac Ducati, maar belooft aan zijn huidige werkgever om tijdens de laatste twee races op de M1 alles te geven. "Ik stuur niet alleen de motor over het circuit heen, maar ik ga hier mijn leven geven", vertelt de Italiaan aan Motorsport.com.

Morbidelli vertelt dat hij voor motorracen in de wieg is gelegd en daarom niet zomaar zijn MotoGP-avontuur bij Yamaha wil eindigen. "Dat is niet mijn stijl en zal dat ook nooit worden", aldus de winnaar van drie MotoGP-races. "Ik ben namelijk een racer, een coureur. Ik ben bijna geboren op een minibike. Mijn vader was een monteur. Ik heb sinds dat ik geboren ben altijd benzine geroken. Ik geef altijd 200 procent als ik op de motor zit, want dit is wat ik graag doe." Ook voor Pramac geeft de 28-jarige Romein zekerheid dat hij ook daar zijn uiterste best gaat doen: "Dat is iets wat ik voor altijd blijf doen, mijn carrière lang. Zelfs als het er op lijkt dat ik dat niet doe. Ik doe dat ook wanneer ik er ontspannen uit zie en het lijkt alsof ik niet pushte."

Morbidelli gaat een grote stap in het diepe zetten, want voor het eerst in zijn MotoGP-carrière gaat de Italiaan zich op een andere machine dan een Yamaha zetten. Eerder reed de 26-jarige coureur bij een satellietteam, maar nadat Maverick Viñales halverwege 2021 afscheid nam van het fabrieksteam hevelden de leiding van Yamaha hem over naar een fabrieksmachine. De laatste jaren kon hij geen potten breken met het fabrieksteam van de Japanse fabrikant, maar tijdens de vorige race in Sepang ging het iets beter. De coureur werd in Maleisië zevende, waar hij zelf ook van genoten heeft. "Dit was cruciaal", vertelt hij na afloop van die race. "Ik bedoel, zo'n goede performance neerzetten is goed voor mijn zelfvertrouwen. Het is goed voor mijn toekomst, van wat er van mij verwacht gaat worden. Ook is het goed voor het team, voor iedereen dat we weer zo snel zijn."