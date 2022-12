Morbidelli denkt niet aan opgeven: "Zo sta ik niet in het leven"

De reservekampioen van 2020 maakte halverwege vorig jaar de overstap naar de hoofdmacht toen Maverick Viñales plotseling vertrok. Herstellende van een knieblessure beleefde Morbidelli een zeer moeilijke terugkeer in de MotoGP. Dit seizoen had hij weer de coureur moeten worden die hij voor zijn blessure was, maar dat is er eigenlijk geen moment van te komen. Alleen tijdens de laatste races van het seizoen in Sepang en Valencia liet Morbidelli zich iets meer zien, maar hij besloot dit jaar slechts twee keer een race in de top-tien. Daardoor werd er volop gespeculeerd over de toekomst van Morbidelli bij Yamaha, maar ook binnen de MotoGP. Want dat de prestaties van Morbidelli onwaardig zijn voor een fabrieksrijder bij een van de meest succesvolle merken uit de koningsklasse, daar is iedereen in de paddock het wel over eens.

Yamaha doet alles om de VR46-alumnus een motor te leveren waar hij zijn kwaliteiten op kan tonen, de rijder heeft op zijn beurt geen moment gedacht aan opgeven. “Ik ben 27 jaar oud en ik heb in mijn leven voor hetere vuren gestaan”, zegt Franco Morbidelli in gesprek met Motorsport.com, refererend aan de dood van zijn vader toen hij jong was. “Dit is niet het moment om de handdoek in de ring te werpen, ik heb nog nooit opgegeven en dat zal ik ook niet doen tot ik mijn doel bereikt heb. Ik voel me jong, het vuur brandt. Het is niet waar dat ik nagedacht heb om te stoppen. Ik blijf geconcentreerd en verspeel geen energie aan zaken die buiten mij om spelen. Het lijkt erop dat ik het kwijt ben, maar dat is niet waar. Ik ben gefocust op wat ik moet doen.”

Yamaha heeft altijd vertrouwen gehouden

De toekomst van Morbidelli bij het Yamaha-fabrieksteam kwam op een gegeven moment ter discussie te staan. De rijder had een doorlopend contract tot het eind van 2023, maar in de paddock werd veel gespeculeerd of Morbidelli dat contract ook daadwerkelijk zou uitdienen. Zelfs in Valencia sprak Yamaha-baas Lin Jarvis nog met verschillende managers, bovendien was de Turkse WSBK-superster Toprak Razgatlioglu bij die laatste race aanwezig met zijn manager Kenan Sofuoglu. Het leverde niks op. Bovendien stelt Morbidelli dat Yamaha nooit het vertrouwen in hem verloren is. “Wanneer mensen niet meer in je geloven of weglopen, voel je dat”, zegt Morbidelli. “Dan voel je dat de intensiteit minder is. Dat heb ik bij Yamaha nooit gevoeld, van niemand in het team. Dat waardeer ik enorm en het stelt mij in de gelegenheid om te blijven werken en te pushen voor het maximale.”

De coureur uit Rome heeft altijd geprobeerd zich af te sluiten voor kritiek van buitenaf. “Het is prachtig als je aanmoediging krijgt van de fans, dat voelt heel goed”, gaat Morbidelli verder. “Wanneer ze negatief zijn en je alleen maar proberen te beschadigen, moet je je afsluiten en dan moet je het zo snel mogelijk vergeten. Dat is niet belangrijk. Soms is het terecht, natuurlijk, maar dat is niet belangrijk. Persoonlijk richt ik me liever op berichten die hartverwarmend zijn. Anderen proberen je te raken, maar daar moet je van weg blijven voor je mentale gesteldheid.”