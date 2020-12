Morbidelli voelde zich begin 2020 'minder gewaardeerd' door Yamaha

De Petronas SRT-rijder zou aanvankelijk ook in 2020 rijden met het nieuwste materiaal, maar kort voor de start van het seizoen besloot Yamaha anders. Hij kreeg een A-spec van de Yamaha M1, in feite de 2019-versie van de machine. Desondanks scoorde Morbidelli drie overwinningen en was hij in het kampioenschap de beste Yamaha-rijder. Morbidelli prees Yamaha voor het feit dat ze hem hadden voorzien van een ‘goed pakket’ omdat de machine stabieler was dan het fabrieksmateriaal, maar gaf toe dat hij aan het begin van het seizoen toch wat teleurgesteld was over de gang van zaken.

“Ik moet het team feliciteren en Yamaha bedanken omdat ze me een goed pakket gegeven hebben, ondanks dat ik niet kan verbergen dat ik mezelf dit jaar de vierde coureur [bij Yamaha] voelde”, verklaarde Morbidelli na de seizoensfinale in Portugal. “Aan het begin van het seizoen konden we het maximale halen uit het pakket dat we hadden en uiteindelijk heeft dat goed uitgepakt, heel goed eigenlijk. We hebben heel goed gewerkt en is zeker een jaar dat ik niet snel zal vergeten. Ik heb veel geleerd en ik heb geleerd dat mijn arbeid zich uitbetaald heeft.”

Yamaha heeft hem, zo verklaarde Morbidelli zelf, niet onderschat maar de andere coureurs stonden gewoon hoger aangeschreven aan het begin van het seizoen. “Het voelt niet alsof ze me onderschat hebben”, vervolgde Morbidelli. “Ik weet gewoon dat Yamaha drie sterke coureurs heeft en de keuze wie wat krijgt is heel moeilijk, alle coureurs zijn sterk. Het voelde niet alsof ze mij onderschat hebben. Ik had binnen Yamaha gewoon het minste krediet, laten we het zo zeggen. Ik hoop dat dit kampioenschap me meer krediet geeft zodat ik binnen Yamaha kan groeien. Dat hoop ik. Maar het voelt niet alsof ze me onderschat hebben. Binnen Yamaha is het niveau van de rijders gewoon heel goed en dat zorgt voor een aardige rivaliteit. Iedereen is heel sterk. Valentino heeft enorm veel ervaring en hij is ontzettend goed in het afstellen van de motor. Fabio en Maverick zijn gewoon heel snel. Het is een mooi gevecht tussen al deze rijders. Ik was gewoon de laatste in de rangorde, maar dat is verder prima.”

Morbidelli is ook in 2021 de enige coureur van Yamaha die het zonder fabrieksmateriaal moet doen.