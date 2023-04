Francesco Bagnaia domineerde zaterdag de sprintrace op het Circuit of the Americas, nadat hij de pole-position had gepakt met een nieuw ronderecord. De Italiaan kende tijdens de Grand Prix op zondag ook een goed begin, tot hij in de achtste van twintig ronden crashte in leidende positie. Het was zijn tweede achtereenvolgende valpartij, na een crash in de Argentijnse afspraak. De titelverdediger verspeelde hiermee kostbare punten. Hij staat in de stand om het wereldkampioenschap nu tweede, elf punten achter Marco Bezzecchi.

Bagnaia heeft geen verklaring voor zijn crash op COTA. "Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik reed, ik weet niet hoeveel ronden dit weekend - misschien wel tachtig of honderd - en was aan het pushen en controleren. En dan in de race, toen ik de volledige controle had, crashte ik. Ik ben erg boos. Maar niet op mezelf, want ik weet honderd procent zeker dat het vandaag niet mijn fout was. In Argentinië zat ik een beetje op de limiet, maar vandaag niet. Vandaag is er iets gebeurd, maar niet in termen van een koude band of de wind. We moeten dit goed onderzoeken, want we hebben de beste motor van het veld. Het is de beste machine waarop ik ooit gereden heb. Ik heb 45 punten verloren, dus we moeten begrijpen wat er mis is gegaan."

De Italiaan kan zijn uitvalbeurt maar moeilijk accepteren. "Want ik voel me onverslaanbaar. Misschien hebben we een onstabielere motor nodig. Vandaag ging ik snel, maar zonder risico's te nemen. Ik deed geen gekke dingen. Ik stuurde heel kalm bocht 2 in, want ik wist dat het daar glad kan zijn, en toch ging ik onderuit." De regerend wereldkampioen vermoedt dat zijn crash te wijten is aan het feit dat hij geen feedback krijgt van de motor, doordat die zo stabiel is. "Misschien is er te veel 'filter' doordat hij zo stabiel is."

"Het rijden van snelle tijden, de banden beheren; gisteren lieten we zien dat alles perfect was", gaat Bagnaia verder. "Het hele weekend verliep perfect. Toen ik besloot te pushen reed ik ronden van 2.03.0 en daarna constant 2.03.4 en 2.03.5. Dus misschien moeten we een beetje van de stabiliteit prijsgeven en zo meer 'filter' verliezen, om de banden meer te voelen. Ik heb het geluk dat er twee kanshebbers in het kampioenschap ontbreken, maar dat geluk zal eindigen. We moeten blijven werken zoals we nu doen, maar meer gefocust op een motor die me meer advies geeft."