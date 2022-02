Bagnaia ziet zichzelf niet als favoriet voor MotoGP-titel in 2022

Francesco Bagnaia brak door in het MotoGP-seizoen 2021 en won als Ducati-rijder vier Grands Prix. De Italiaanse coureur maakte het regerend kampioen Fabio Quartararo knap lastig afgelopen jaar, maar zag de Fransman uiteindelijk de MotoGP-titel pakken. Bagnaia werd met 26 punten verschil tweede in de eindstand. Door de stappen die Ducati heeft gezet ziet men Bagnaia als een van de favorieten die de titel in 2022 van de Yamaha-coureur kan afnemen. "Ik voel me goed, maar ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die zich zo voelt. Ik zie mezelf niet als favoriet aangezien niet ik, maar Fabio de titel won. Dit maakt hem dé favoriet voor de eindzege", antwoordt Bagnaia op de vraag van Motorsport.com hoe het voelt om in die positie te zitten.

Na zijn prestaties van vorig jaar is Bagnaia nu de leider bij Ducati, dit zorgt volgens de Italiaan niet voor extra druk. Hij stelt dat alle coureurs bijdragen aan de ontwikkeling van de GP22. "Ik ben blij dat ik vorig seizoen een goed laatste gedeelte heb gedraaid en dat ik nu met andere Ducati-coureurs kan samenwerken aan dit project", vervolgt hij. "Iedereen doet het weer anders en elke keer komen we dichter bij elkaar. Dus het is fijn zoals het nu gaat. Ik weet niet wie het ons in Qatar het lastigste gaat maken. Honda, Suzuki, Aprilia en wij hebben allen goed ons huiswerk gedaan."

Het was lastig om het voorseizoen van Ducati te peilen, aangezien geen enkele rijder een snelle tijd noteerde. VR46-coureur Luca Marini reed in Indonesië de rapste tijd op een Ducati en plaatste zich op de derde plek overall. Bagnaia sloot als zesde af, met teamgenoot Jack Miller op P18. De coureurs vinden de nieuwe GP22 een verbetering, al is de krachtbron nogal agressief bij het accelereren. "Ik denk dat net als vorig seizoen het remmen, het ingaan van de bocht en het accelereren onze sterke punten zijn. Toch moet er nog het een en ander gewerkt worden aan de acceleratie. We proberen dat nu recht te zetten, omdat de motor niet zo sterk accelereert als vorig jaar. Maar stapje voor stapje komen we dichter bij. We zijn blij met het verzette werk in Indonesië."